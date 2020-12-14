Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:04
Faceless написав: Бетон написав:
США
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Испания
Италия
Португалия
Швеция
Норвегия
Дания
Ирландия
....
а вот список аборигенов
Украина
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння
В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:15
А там теж кеш поза договором ? Чи ні ?
І які ставки оподаткування ?
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:31
Кочевник написав: Faceless
, якщо у вас користувачі в тіньовому бані, на час, поки модератор не затвердить повідомлення, не світіть, що в темі є нові повідомлення.
А то в списку тем видно що останній Frant, заходиш в тему, а там останнє повідомлення від модера.
Це технічна проблема движку форуму, нажаль
Додано: Чет 20 лис, 2025 23:38
Як війна змінила ринок житла в столиці: погляд девелопера
https://delo.ua/realty/yak-viina-zminil ... ra-455554/
