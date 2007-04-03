Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:06

Ну что притихли...лудоманы??Снова альтов набрали и битка?? и я вам виноват.. А я ж Вам говорил...усе будет.Виталя,выходи не скупись-покупай живопись...но не на все..иначе будет бо-бо..Любители акций,тоже готовьте резиновые изделия,будут и Вас сношать скоро...А то дядька Трампон и так устроил праздник лохторату всякими бульбашками..Биток дерьмо,к которому вообще не стоит прикасаться...торгуйте нормальными инструментами...металлами к примеру...там минимум манипуляций..Сегодня по битку,я впервые в истории графиков увидел RSI на 6-8ч на уровнях ниже 10, я понимаю что Вам это ни о чем не говорит....но это явная манипуляция и супердамп искусственный и рукотворный(под чьим то явным контролем-рынок нормальный,ликвидный-так себя не ведет),такого нет ни на одном инструменте...и на битке не было,до сегодняшнего дня..но китам надо продать и задампить,потому-пох..все индикаторы и графики,последние несколько дней,они вообще не работают...уровни можно определить только по стаканам бирж,где будет предполагаемая остановка,или...задержка.

Жаба,готовься по золоту....скоро я выйду повозить тебя фейсом и потыкать в тобой же наложенную кучу...неуча...как обещал,осталось совсем не много...сегодня,серебро с золотом,хорошая разминка и прелюдия...В июле скорее всего и увидим злато в 4К и ниже,как и писал и сребло в районе 50...а возможно,уже и через пару недель...хотя вполне можем увидеть несколько отскоков(дохлого Жабы на парашюте) А ты курицу не забудь поднять на 5тыщ...на фоне падения..и к доктору сходи заодно,голову проверить...бо дах подтекает...и учись-учись Жаба,в любом возрасте-это не стыдно.