Колеги, привіт. Новина: "Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро). Это значит, что после старта торгов 12 июня главный собственник компании Илон Маск станет первым человеком с состоянием более одного триллиона долларов - по крайней мере, на бумаге. Маск сохранит полный контроль над SpaceX даже после выхода на биржу, обладая более 80 процентами акций." Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів. Якщо не помиляюся, то цей аутист добре топив за монетку Dogecoin у свій час. То, може, на фоні шалених прибутків свого Space X, зараз почнеться сильний памп цього шитка?
vitaxa2006 написав:Колеги, привіт. Новина: Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???
vitaxa2006 написав:Колеги, привіт. Новина: Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???
Він впродовж своєї роботи там купував з кожної зп якусь кількість, вони усі там так роблять. Ось і накопичилося.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 12 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006 написав:Колеги, привіт. Новина: Компания SpaceX успешно завершила крупнейшее в истории размещение акций на бирже - 555,6 млн акций по 135 долларов. Начальная оценка стоимости компании на бирже Nasdaq составит 1,77 трлн долларов (1,53 трлн евро).
Вчора дивився інтерв'ю з якимось прибиральником з цієї компанії, людина потроху скуповувала ці акції, працюючи тут. Станом на сьогодні вона має на папері вже майже мільйон доларів.
Яким прибиральником? Наркоман чтолє? Тільки вчора розміщення акцій відбулось. Нічого не переплутали???