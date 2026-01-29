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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18073180741807518076
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:2. Монопольно высокая цена на газ.
В 93-94 РФ установила цены в районе $75–$80 за 1 тыс. куб. м. А с 1995 до конца 2005 цена была $50 за 1 тыс. куб. м.
Правильно
Нам газ/нафту продавали ПО СВІТОВІЙ ціні і цукор купували по світовій ціні....
От тільки наші заводи які створили ЛАДИ були дико неефективними..
У 1993 році світова ціна на природний газ становила близько $2,11 за 1 млн BTU (британських теплових одиниць) на американському хабі Henry Hub, а в Європі (контракти на кордоні) вона трималася на фіксованому рівні близько $50 за 1000 кубометрів

а в 1995 ціна на 20% впала
У 1995 році світові ціни на природний газ (орієнтиром для яких слугував американський індекс Henry Hub) знаходилися на історично низькому рівні. Середньорічна спотова ціна становила приблизно $1,60–$2,39 за 1 млн БТЕ (MMBtu)


Так що педерація спочатку давила СВІТОВИМИ цінами а купувати хотіла по внутрішніх...
Коли ми оклигались і модернізували виробництво (до 2000 ) тоді нас почали давити митами...

Але хіба совок це признає?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.

Так проблема в тому, що бойова одиниця в СБС - це не ОПЕРАТОР, а ЕКІПАЖ.
Навіть найкращий пілот працюватиме з білянульовою ефективністю, якщо всі інші не виконуватимуть своїх функцій.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:24

"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво".
https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:28

  budivelnik написав: тоді нас почали давити митами...

Не только митами, мы сельхозку возили на россию, и и задолго до 2014 года все тот же россельхознадзор, по отмашке находил "жучков" то в сыре, то в яблоках, то в мясе, то в томатах. ПОмню этот цирк, когда потоки перходили на РБ, и уже попадали к россиянам в виде белоруских продуктов....и жучки пропадали, на РБ умели "очищать" правильно.
P.S. а это была показательная порка, из за которой украинские бизнесмены потеряли огромные суммы (мы тоже пострадали), скоропорт так почти весь ушел на свалку - https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BD%D1%8B
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 12 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:30

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Так , кількість ОПЕРАТОРІВ
Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС
якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
Так проблема в тому, що бойова одиниця в СБС - це не ОПЕРАТОР, а ЕКІПАЖ.
Навіть найкращий пілот працюватиме з білянульовою ефективністю, якщо всі інші не виконуватимуть своїх функцій.
Вибачте, не подумав, тут проблема термінології..
Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття..
Але Ви праві - виправлюсь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:41

  alex_dvornichenko написав:
  budivelnik написав: тоді нас почали давити митами...
Не только митами, мы сельхозку возили на россию, и и задолго до 2014 года все тот же россельхознадзор, по отмашке находил "жучков" то в сыре, то в яблоках, то в мясе, то в томатах. ПОмню этот цирк, когда потоки перходили на РБ, и уже попадали к россиянам в виде белоруских продуктов....и жучки пропадали, на РБ умели "очищать" правильно.
P.S. а это была показательная порка, из за которой украинские бизнесмены потеряли огромные суммы (мы тоже пострадали), скоропорт так почти весь ушел на свалку
Це дуже хороший приклад
Лад - глянь що зараз витворяє(витворяла) педерація перед виборами в Молдові, Грузії, Вірменії....
Заборонила все і вся... Добре Вірменам ЄС підставив плече і вони отримали можливість експорту на 50 млн (нагадаю Вірменія-це +/- Львівська область, тому 50 млн для швидкопсуючих продуктів-це ой як багато)
Молдові - газ відрізали
Грузинам-Боржомі перекривають....

Так що
3,14дерація-це 3,14дерація, і ті хто її підтримують мають право носити звання 3,14дараційник....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:16

Ахіл і Черепаха

  fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво".
https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677

Ахіл і Черепаха
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