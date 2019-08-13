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Возможность покупать
акции на NYSE в Украине

Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:35

  St/2 написав:slusar_an
Лицензия государства Белиз стоит 600 дол, если самому ничего не делать.
Без SIPC торговать американские акции бессмысленно.


Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:32

  St/2 написав:slusarc
Это относится к открытой информации, просто дайте ссылку на сайт.

К примеру, как работают нормальные брокеры.
http://www.zerich.eu/ru/trading-conditions/input-and-output.html
http://univer.ua/ru/deposit/



а через www.zerich.eu/ можно из украины? хто-то уже связывался \ врде пишут что это на кипре?
ytb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:10

Interactive Brokers для українців

ytb
А навіщо zerich якщо все добре через Interactive Brokers працює
https://simeinyi-budzhet.ua/interactive-brokers/
lostapiv
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:46

  Шабдусарды-оглы написав:
  St/2 написав:slusar_an
Лицензия государства Белиз стоит 600 дол, если самому ничего не делать.
Без SIPC торговать американские акции бессмысленно.


Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.

нормально фридом стоит, 1,3 млрд.дол. капитализации, универ курит в сторонке
другой вопрос какой продукт они предлагают для нас
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18

nekefer
Сейчас любой мусор ярд стоит, особенно если торгуется на наздаке.
По смотрим на сколько их хватит.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49

  St/2 написав:nekefer
Сейчас любой мусор ярд стоит, особенно если торгуется на наздаке.
По смотрим на сколько их хватит.

я немножко ошибся, сейчас вроде правильнее:
капитализация фридом холдинг 2,6 млрд.дол
капитализация райфайзен аваль 0,8 млрд.дол
думаете, что если вытащить аваль на американский рынок например посредством депозитарных расписок он подорожает в два раза?

Price to Earnings ratio
аваль 4,66
фридом 49
аваль просто обязан подорожать в 10 раз :D
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:25

nekefer
О, Аваль, это моя любимая тема))
Прайс ту бук у Аваля 1,5.
Австрияки мечтаю, чтобы его продать за 1 капитал, но никто не берет...
Средняя цена европейского банка, 0,5 капитала.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:04

А шо по грошам? Я так зрозумів, для нормального заходу в акцульки тре 25к зелених? Ніщебродам тут не місце(( Ф'ючі ганять небезпечніше, бо там плече і можна профукать більше, ніж завів на депо?
CuT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:20

CuT
Много мифов.
Открыться можно хоть с нуля, правда через год закроют.
Купить можно от одной акции, правда тогда комис космос.
А по фьючам. Запустили микро, та 0,5 ДОУ или СП500, или целый наздак.
То есть имея 15к можно купить фьюч по номинальной цене.
Но всегда есть etf на что угодно.
St/2
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  #<123
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