Возможность покупать акции на NYSE в Украине

Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:35
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:32
а через
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:10
Interactive Brokers для українців
ytb
А навіщо zerich якщо все добре через Interactive Brokers працює
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:46
нормально фридом стоит, 1,3 млрд.дол. капитализации, универ курит в сторонке
другой вопрос какой продукт они предлагают для нас
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18
nekefer
Сейчас любой мусор ярд стоит, особенно если торгуется на наздаке.
По смотрим на сколько их хватит.
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
я немножко ошибся, сейчас вроде правильнее:
капитализация фридом холдинг 2,6 млрд.дол
капитализация райфайзен аваль 0,8 млрд.дол
думаете, что если вытащить аваль на американский рынок например посредством депозитарных расписок он подорожает в два раза?
Price to Earnings ratio
аваль 4,66
фридом 49
аваль просто обязан подорожать в 10 раз
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:25
nekefer
О, Аваль, это моя любимая тема))
Прайс ту бук у Аваля 1,5.
Австрияки мечтаю, чтобы его продать за 1 капитал, но никто не берет...
Средняя цена европейского банка, 0,5 капитала.
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:04
А шо по грошам? Я так зрозумів, для нормального заходу в акцульки тре 25к зелених? Ніщебродам тут не місце(( Ф'ючі ганять небезпечніше, бо там плече і можна профукать більше, ніж завів на депо?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:20
CuT
Много мифов.
Открыться можно хоть с нуля, правда через год закроют.
Купить можно от одной акции, правда тогда комис космос.
А по фьючам. Запустили микро, та 0,5 ДОУ или СП500, или целый наздак.
То есть имея 15к можно купить фьюч по номинальной цене.
Но всегда есть etf на что угодно.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:22
St/2
А де це з нуля можна?
Правила PDT вже відмінили? Хочеться ганять акцульки, лайк е біг бойз, а 4 угоди на тиждень зовсім не айс.
Про мікро ф'ючі в курсі.
Є контори, які беруть інтрадей маржу в 50-100 баксів для MNQ. Оце якраз для таких лузерів, як я, яка там покупка по номіналу%) Для мене навіть IB дорогущий, як чортяка. ETF то для пасива, я за актив.
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