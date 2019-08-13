Возможность покупать акции на NYSE в Украине

CuT написав:St/2
А де це з нуля можна?
Правила PDT вже відмінили? Хочеться ганять акцульки, лайк е біг бойз, а 4 угоди на тиждень зовсім не айс.
Про мікро ф'ючі в курсі.
Є контори, які беруть інтрадей маржу в 50-100 баксів для MNQ. Оце якраз для таких лузерів, як я, яка там покупка по номіналу%) Для мене навіть IB дорогущий, як чортяка. ETF то для пасива, я за актив.
Ходят слухи, что для Марджем счетов PDT не распространяется. Но у меня все клиенты 25к+.
А хочет по гонять по мелкому, тогда можно в Экзанту, они правда от 10к евро, Универ позволяет и с меньшей суммы через Экзанту по работать.
Мини Наздак выглядит вот так, номинал 25к.