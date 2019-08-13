Возможность покупать акции на NYSE в Украине

CuT написав:St/2 А де це з нуля можна? Правила PDT вже відмінили? Хочеться ганять акцульки, лайк е біг бойз, а 4 угоди на тиждень зовсім не айс.
Про мікро ф'ючі в курсі. Є контори, які беруть інтрадей маржу в 50-100 баксів для MNQ. Оце якраз для таких лузерів, як я, яка там покупка по номіналу%) Для мене навіть IB дорогущий, як чортяка. ETF то для пасива, я за актив.
Ходят слухи, что для Марджем счетов PDT не распространяется. Но у меня все клиенты 25к+. А хочет по гонять по мелкому, тогда можно в Экзанту, они правда от 10к евро, Универ позволяет и с меньшей суммы через Экзанту по работать. Мини Наздак выглядит вот так, номинал 25к.
St/2 Хіба? Шорт сел акції можна робити лише на маржинальному рахунку. Правила PDT ($25,000 day-trading minimum equity requirement) розповсюджуються в тому числі і на опціони. Тому не знаю, що там за слухи. Мінімум $2,000 - це для buy & hold по акціям. Де є ще нижчі вимоги хз, як це проводять.
Ото що тільки і можна ганять по-мілкому без обмежень по кількості угод, то це мікро-ф'ючі або cfd-контракти, які (здається) IB також впарює рітейлу.
CuT написав:St/2 Хіба? Шорт сел акції можна робити лише на маржинальному рахунку. Правила PDT ($25,000 day-trading minimum equity requirement) розповсюджуються в тому числі і на опціони. Тому не знаю, що там за слухи. Мінімум $2,000 - це для buy & hold по акціям. Де є ще нижчі вимоги хз, як це проводять.
Ото що тільки і можна ганять по-мілкому без обмежень по кількості угод, то це мікро-ф'ючі або cfd-контракти, які (здається) IB також впарює рітейлу.
Чем плохи сфд? Итрадейлонг = купил базовую акцию, закрываешь продажей сфд. Новый интрадейлонг открывается откупкой сфд. Да чуть накладнее чем для владельца счета 25000+ дол, но проблем не вижу
St/2 написав:Если денег мало, а заработать очень хочется. Проще Робингудить. Выбирать 3 акции в неделю которые нравятся ну или не нравятся и покупать колы/путы.
Для зниження вартості входу варіант, але...Спекулюючи я можу: зайти, виставить стоп де захочу, перевести стоп в бу, тралить позу, частково крить профіт, доливатися, перевертатися, можу закритися сьогодні, можу тримати скільки завгодно довго. Опціони - це темний, буреломний, страшний і небезпечний ліс (для мене). Вони дають таку гнучкість? Без гнучкості я не знаю як поводитися на базарі.
CuT Конечно дают. Они еще гибче. Просто нужно поломать мозг. С акциями (как сокол) Вы купили актив, на плановую сумму, и играетесь стопами при выходе. А опцион (как рой пчел) Вы прикидываете где планируете выйти, и походу развития событий добавляете еще позиции. Но в любом случае важен размер. 100% в год, это редкий результат, это если без везения. А 100% на 5к меньше чем средняя зп по Киеву. Потому на 5к лучше получать пассивные 10% и активную зарплату. Главное, что доход через год гарантирован.