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Как правильно подключить дополнительную
карту "Приватбанка"

Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:14

Редактор форума
Сейчас уже не работает подключение дополнительной карты в приват 24 ?
Попробовал из п24 перебрасывает сразу в Некст, а там только с закрытием старой карты, хоть и выбираю не перевыпуск, а подключение допкарты
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:14

Re: Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбан

velvet,

1) есть ряд карточных счетов, к которым нельзя подключить дополнительную платёжную карту, — в этом случае производиться перевыпуск карты с заменой счёта;

2) подключить дополнительную бомж-карту, полученную бесплатно в отделении, нельзя без блокировки основной карты — используйте платные платёжные карты.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:41

  MASolomko написав:velvet,

1) есть ряд карточных счетов, к которым нельзя подключить дополнительную платёжную карту, — в этом случае производиться перевыпуск карты с заменой счёта;

2) подключить дополнительную бомж-карту, полученную бесплатно в отделении, нельзя без блокировки основной карты — используйте платные платёжные карты.

Есть универсальная Gold Visa, можно ли к ней подключить дополнительную Gold MasterCard
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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