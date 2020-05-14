Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"

Редактор форума
Сейчас уже не работает подключение дополнительной карты в приват 24 ?
Попробовал из п24 перебрасывает сразу в Некст, а там только с закрытием старой карты, хоть и выбираю не перевыпуск, а подключение допкарты
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:14
Редактор форума
Сейчас уже не работает подключение дополнительной карты в приват 24 ?
Попробовал из п24 перебрасывает сразу в Некст, а там только с закрытием старой карты, хоть и выбираю не перевыпуск, а подключение допкарты
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:14
Re: Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбан
velvet,
1) есть ряд карточных счетов, к которым нельзя подключить дополнительную платёжную карту, — в этом случае производиться перевыпуск карты с заменой счёта;
2) подключить дополнительную бомж-карту, полученную бесплатно в отделении, нельзя без блокировки основной карты — используйте платные платёжные карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:41
Есть универсальная Gold Visa, можно ли к ней подключить дополнительную Gold MasterCard
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:41
Re: Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбан
velvet, да и наоборот
Если за счётом закреплена карта GOLD, то к нему можно закрепить дополнительную карту GOLD или карту с индивидуальным дизайном.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|