RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Рейтинг українських
забудовників
/
"Укрбуд"

"Укрбуд"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06

Хочу купить квартиру для себя, и обратила внимание на дом с красивым названием Гармония. Пока что посмотреть его внутри не доводилось. Компания застройщик вроде бы надежная. На фото видно также что работы идут. Но все же прочла много разных не приятных моментов что после сдачи дома могут добавить к оплате лишние метры. Что не все дома правильно зарегистрированы и в некоторых домах давно сданных нет правильных документов на землю. Хотелось бы знать что с этого правда или можно спокойно оговаривать покупку тут квартиры? Спасибо!
Faina
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"ІнтерГал Буд"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:12
3 565
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 11:15
Мария Касьян
"ДБК-Житлобуд"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:14
6 774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 08:50
Светлана Воронина
"Сан Девелопмент" 1, 2
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:21
11 879
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 22:25
Иван Иванович
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53885)
28.02.2018 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.