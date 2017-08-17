Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06
Хочу купить квартиру для себя, и обратила внимание на дом с красивым названием Гармония. Пока что посмотреть его внутри не доводилось. Компания застройщик вроде бы надежная. На фото видно также что работы идут. Но все же прочла много разных не приятных моментов что после сдачи дома могут добавить к оплате лишние метры. Что не все дома правильно зарегистрированы и в некоторых домах давно сданных нет правильных документов на землю. Хотелось бы знать что с этого правда или можно спокойно оговаривать покупку тут квартиры? Спасибо!