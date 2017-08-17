"Stolitsa Group"

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Додано: Сер 14 лют, 2018 17:19
Ще будинок не здано - а фарба вже губить всю свою красу -
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:07
Хотелось спросить, судя по фото проекта и тем домам что построены, на них нет тех этажей. Как тогда с гидро и тепло изоляцией на последних этажах.
Додано: Нед 15 кві, 2018 08:54
Посмотрел дом Варшавский. Звукоизоляция тут необходима.Да и когда штукатурку ложить стоит сразу отметить где стены с бетона. Дом - коробка спичек. Качество материала которое тут использовали низкое. СБ-ПР 50.11.20 50/1100 - вот и этого материала были сделаны междукомнатные перегороки.
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:12
Здравствуйте! Хочу поделиться своим впечатлением касательно ЖК Галактика. Раньше жила на Русановке, могу сказать одно — мне тут понравилось. В этом ЖК для меня плюсов много.
— добраться до центра за 10-15 минут;
— с документацией у застройщика вроде бы все хорошо;
— инфраструктура Левобережной вполне адекватная.
Единсвенный фактор, который меня больше всего смущает — это проходящая недалеко жд дорога. Думаю именно она и будет оставлять мало приятное ощущение от самого ЖК
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