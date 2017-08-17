RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Рейтинг українських
забудовників
/
"GEOS"

"GEOS"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:10

"GEOS"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "GEOS". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "GEOS", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5556
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 08:55

Капелька
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 09:53

Re: "GEOS"

Знаю, что фирма хороша и нет мошенничества
Едуард87
 
Повідомлень: 7
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 17:58

Достаточно хорошая компания несмотря на то что есть проблемы.Я считаю за те деньги которые отдал получил соответствующее качество.Объекты сдают не стабильно вовремя и не с идеальными работами- это мелочи потому что они стараются исправить свои ошибки.Меня почти всё устраивает, но мои знакомые как понимаю недовольны.Да, с ними можно согласится есть причины а именно: они обещают немало но не всегда эти обещания соответствуют действительности.Повторю ещё раз- компания хорошая и мне нравится, а остальное становится вашим выбором.
kritik2132
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:42

Давно мечтаю о своей квартире. Дом этого застройщка в ЖК Женева мне понравился сразу он готов к заселению. И цена на квартиры более адекватная. Меня пугает только одно в этой покупке дом на арендованной земле, и как только стройка завершена будет земля уйдет к городу, какие последствия будут для меня потом? Еще прочла на форуме что тут нет отопления до сих пор и проблема с договорами? Что из этого правда? Еще вопрос по ремонту. Нужно все тут самой переделать или в квартирах все сделано адекватно? Внешне мне показалось что все хорошо. Спасибо!
Гризун
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:34

На ваши вопросы могу дать такой ответ. Звукоизоляция тут необходима. Дверь нужно менять. Стены кривые, их ровнять долго и трудно. Пол заливали повторно что бы был ровнее. В квартирах прохладно тепла не много. Вода в кране уже плохого качества. Работы над ремонтом будет много, если сами будете делать звукоизоляцию и утепление квартиры теряете метраж комнат. Думайте сами дальше.
Олег Васильевич
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:32

Здравствуйте.
Хотелось бы купить квартиру в Женеве, но есть впросы:
Много ли тут уже жильцов? Какие у них замечания?
В квартирах тут тепло или не очень?
Паркоместа, есть свободные? И дорого они стоят в аренде?
Качество дома? Вас устраивает?
Тихо тут вечером около дома или есть не приятные моменты?
Кем
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:13

Мне не понравилась ситуация которая возникла с данным застрйощиком. ЖК Женева, внешне красивый дом. Решили именно там купить квартиру для себя. И тут начинается самое интересное. Первая встреча прошла довольно мило, кофе и конфеты и много обещаний. В итоге когда начали думать и задавать вопросы отдел продаж сразу охладел и милое общение превратилось в довольно таки равнодушное и на отцепного. Рассматривая дом ближе мы узнали что в нем нарушено обязательства перед инвесторами с коммуникациями отопления и горячего водоснабжения. Качество строительных материалов аналогично желает лучшего. Покупать тут квартиру или нет уже не стоит вопрос. Но остальных хотелось предупредить осторожнее с такими строителями.
Димарик
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:08

Смотрел дома данного застройщика. Хотел квартиру купить в новостройке. Почитал разные форумы. И был шокирован. Инвесторы жалуются на недоделки в сданных домах. Что нужно менять было трубы, крышы текут и вообще много проблем. Возникает вопрос, неужели все это правда? и покупать тут квартиру рисковано? Но по сути они же строят и дают дома и больше проблем не возникает? Хотелось услышать ваши советы.
Денис Анатольевич
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:43

Мне тоже не понравился дом от данного застрйощика. Звукоизоляция ужасная. Стены не ровные как и пол. В квартирах где уже живут люди холодно. Дверь входную нужно менять. И на окнах заметил царапины. Впечатление осталось не приятное после просмотра квартиры.
MOHETA
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"ZIM Capital Group" 1, 2, 3
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:32
22 3749
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 06:58
Кристина1987
"Київміськбуд"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:07
8 1139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 07:58
gagurik
"bUd development"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:20
8 1290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 07:56
Nikolaiichik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55409)
11.04.2018 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.