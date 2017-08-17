У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "GEOS". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "GEOS", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:10
"GEOS"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "GEOS". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "GEOS", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Пон 30 жов, 2017 09:53
Re: "GEOS"
Знаю, что фирма хороша и нет мошенничества
Додано: Чет 02 лис, 2017 17:58
Достаточно хорошая компания несмотря на то что есть проблемы.Я считаю за те деньги которые отдал получил соответствующее качество.Объекты сдают не стабильно вовремя и не с идеальными работами- это мелочи потому что они стараются исправить свои ошибки.Меня почти всё устраивает, но мои знакомые как понимаю недовольны.Да, с ними можно согласится есть причины а именно: они обещают немало но не всегда эти обещания соответствуют действительности.Повторю ещё раз- компания хорошая и мне нравится, а остальное становится вашим выбором.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:42
Давно мечтаю о своей квартире. Дом этого застройщка в ЖК Женева мне понравился сразу он готов к заселению. И цена на квартиры более адекватная. Меня пугает только одно в этой покупке дом на арендованной земле, и как только стройка завершена будет земля уйдет к городу, какие последствия будут для меня потом? Еще прочла на форуме что тут нет отопления до сих пор и проблема с договорами? Что из этого правда? Еще вопрос по ремонту. Нужно все тут самой переделать или в квартирах все сделано адекватно? Внешне мне показалось что все хорошо. Спасибо!
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:34
На ваши вопросы могу дать такой ответ. Звукоизоляция тут необходима. Дверь нужно менять. Стены кривые, их ровнять долго и трудно. Пол заливали повторно что бы был ровнее. В квартирах прохладно тепла не много. Вода в кране уже плохого качества. Работы над ремонтом будет много, если сами будете делать звукоизоляцию и утепление квартиры теряете метраж комнат. Думайте сами дальше.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:32
Здравствуйте.
Хотелось бы купить квартиру в Женеве, но есть впросы:
Много ли тут уже жильцов? Какие у них замечания?
В квартирах тут тепло или не очень?
Паркоместа, есть свободные? И дорого они стоят в аренде?
Качество дома? Вас устраивает?
Тихо тут вечером около дома или есть не приятные моменты?
Додано: Суб 24 лют, 2018 20:13
Мне не понравилась ситуация которая возникла с данным застрйощиком. ЖК Женева, внешне красивый дом. Решили именно там купить квартиру для себя. И тут начинается самое интересное. Первая встреча прошла довольно мило, кофе и конфеты и много обещаний. В итоге когда начали думать и задавать вопросы отдел продаж сразу охладел и милое общение превратилось в довольно таки равнодушное и на отцепного. Рассматривая дом ближе мы узнали что в нем нарушено обязательства перед инвесторами с коммуникациями отопления и горячего водоснабжения. Качество строительных материалов аналогично желает лучшего. Покупать тут квартиру или нет уже не стоит вопрос. Но остальных хотелось предупредить осторожнее с такими строителями.
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:08
Смотрел дома данного застройщика. Хотел квартиру купить в новостройке. Почитал разные форумы. И был шокирован. Инвесторы жалуются на недоделки в сданных домах. Что нужно менять было трубы, крышы текут и вообще много проблем. Возникает вопрос, неужели все это правда? и покупать тут квартиру рисковано? Но по сути они же строят и дают дома и больше проблем не возникает? Хотелось услышать ваши советы.
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:43
Мне тоже не понравился дом от данного застрйощика. Звукоизоляция ужасная. Стены не ровные как и пол. В квартирах где уже живут люди холодно. Дверь входную нужно менять. И на окнах заметил царапины. Впечатление осталось не приятное после просмотра квартиры.
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