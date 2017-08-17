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"Житлоінвестбуд-УКБ"

"Житлоінвестбуд-УКБ"
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:51

«Житлоінвестбуд-УКБ» - приклад забудовника який не виконує свої обіцянки. амість обіцяної покупцям квартир у ЖК на Крушельницької (Осокорки) школи на 900 місць Непоп хоче змінити проект і збудувати дитячий садочок на 150 місць та ще додатково два 25-ти поверхові будинки. Тобто тим хто чекав школу біля будинку потрібно буде чекати та насолоджуватись красивим видом на великі нові багатоповерхівки. Відностно відношення до покупців - думаю і так все зрозуміло!
Милана
 
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