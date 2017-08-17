"БГ Фундамент"

Додано: Чет 25 січ, 2018 16:14

Отвечу на ваш вопрос: Тарифы в доме завышены будут и это уже понятно. В документах за всех инвесторов, часто ставят подписи представители застройщиков, то-есть – нужно изменить что то в придомовой территории, или согласовать тарифы, за вас могут поставить заветную подпись., забыв при этом задать такой вопрос вам, что же вы думаете об этом. Не у всех квартирах есть стяжка и штукатурка которая должна быть уже во всем первом блоке. Места общего пользования не приведены в порядок. Перекошенные конструкции сразу бросаются в глаза. Вентиляция – тут отдельный разговор. Это нужно видеть просто и сразу же переделывать. Изоляции нет там где идут трубы отопления. Стяжка – это тоже сюрприз. Вы будете жить в доме барабане. Где все шумит и стучит если не переделать. Плиты не скреплены, если не много задеть межпанельный шов там нет крепления – что показывать о несоблюдении технологии строительства. Покупать квартиру или нет вам решать. Только хорошо взвешивайте все недостатки которые уже есть.