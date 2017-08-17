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"БГ Фундамент"

"БГ Фундамент"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:16

"БГ Фундамент"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "БГ Фундамент". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "БГ Фундамент", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:32

Были во вторник в этом доме (по ул. Калнышевского) с мужем, смотрели квартиру для покупки. Понравилось то что квартиры большие, штукатурка хорошо положена. Внешне дом смотрится красиво. Рабочие работали в это время. Под шлагбаумом сделан выход. Не хватает коммуникаций и лифт еще не работал. Сразу было видно что инвесторы уже начали делать ремонт в квартирах. Хотелось бы уточнить есть ли какие то подводные камни и когда будут подключены коммуникации в доме? Спасибо!
MonAmurka
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:14

Отвечу на ваш вопрос: Тарифы в доме завышены будут и это уже понятно. В документах за всех инвесторов, часто ставят подписи представители застройщиков, то-есть – нужно изменить что то в придомовой территории, или согласовать тарифы, за вас могут поставить заветную подпись., забыв при этом задать такой вопрос вам, что же вы думаете об этом. Не у всех квартирах есть стяжка и штукатурка которая должна быть уже во всем первом блоке. Места общего пользования не приведены в порядок. Перекошенные конструкции сразу бросаются в глаза. Вентиляция – тут отдельный разговор. Это нужно видеть просто и сразу же переделывать. Изоляции нет там где идут трубы отопления. Стяжка – это тоже сюрприз. Вы будете жить в доме барабане. Где все шумит и стучит если не переделать. Плиты не скреплены, если не много задеть межпанельный шов там нет крепления – что показывать о несоблюдении технологии строительства. Покупать квартиру или нет вам решать. Только хорошо взвешивайте все недостатки которые уже есть.
D-ST
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 06:46

Мне не понравился дом который мы рассматривали для покупки квартиры на Калнышевского 6, лифты уже поломаны. В подъездах грязь и вонь. Такое чувство что мы попали не новый дом а сарый и убитый с которого бегут жильцы а не только начинают заселение.
Максим Олегович
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:41

Ищу квартиру что бы сдавать ее в будущем. Этот дом ЖК "Welcome Home" показался подходящим для таких целей. Пока что не могу понять только когда же будут оформлены прямые договора? Вроде бы с документами все порядке, а прямые договора невозможно оформить. 1 и 3 дома нет на балансе города.Возможно есть еще какие то подводне камни о которых я не знаю? стоит ли инвестировать в этот дом или же подождать?Зображення
ПсихоЁжикъ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:27

Смотрели квартиру от застройщика Фундамент. В отделе продаж нам не предоставили прямых договоров. Тарифы в тех домах что уже сданы, как писали инвесторы на форуме очень высоки. В квартире нам тоже не понравилось. Вентиляции даже не вооруженным глазм видно что сделаны довольно странным образом. Возле труб отопления нет изоляции. Плиты межкомнатные с огромными щелями.Впечатление осталось не хорошее после посещение квартиры.
Михайлович
 
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