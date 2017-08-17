"Ліко-Холдинг"

Додано: Вів 16 січ, 2018 16:01

Отвечу на ваш вопрос: микрорайон хороший. Но могу точно сказать что недостатков тут на много больше чем достоинств. Двора у вас с зеленью не будет, дом на доме. Сада и школы также нет пока что. Их не построили и когда это будет не известно. Дороги – их тоже нет и когда будут не понятно. Ведь обратно же дом и дом. И больше кроме высоток ничего не видно. Парковки а зачем? Важнее дома в которых будут покупать квартиры. К метро идти минут 25, ехать скажете? А как же пробки? Быстрее пешком. О вас заботятся ведь прогулки пешком очень полезны. Звукоизоляция о ней и вправду забыли. Вам не нужно ТВ и комп. Вы будете слушать своих соседей и их общение можно с ними послушать фильм, чем не экономия. Впрочем вам решать.