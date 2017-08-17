Додано: Нед 18 лют, 2018 10:04

Привет! Ищу квартиру в Киеве и увидев звучное название Кришталеві Джерела, оправилась на осмотр дома и соовтественно посетила отдел продаж. Сразу все очень понравилось. Менеджер рассказывал красиво и правильно я была готова сразу бежать за деньгами оформлять сделку. Пока собирала документы, потом командировка время шло. Я начала думать что сама затягивая события потертю такую желанную квартиру. Но оказалось все было не зря. Приехав через время к дому увидела что дом стоит без изменений в том виде как и в прошлый раз. Работы практически не идут. Удивилась ведь его обещали к весне сдать. Отправилась повторно в отдел продаж. Менеджер опять же слащаво рассказывал уже «сказки» что ой вы знаете работы идут но и сдачу дома перенесли на такое то время. Получается что изначально застройщик не держит слово и уже переносит сдачу почти на год. Доверие сразу же испарилось. Если не права, выслушаю ответы тех кто уже работал с данным застройщиком, и все же нахожусь в поиске квартиры.