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"Eurocon"

"Eurocon"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:30

"Eurocon"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Eurocon". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Eurocon", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 16:00

Смотрела квартиру на Вацлава Гавела, дом внешне не плохой, но покупать квартиру не тороплюсь. Для начала очень хотелось бы узнать плюсы и минусы проживания в этом доме. Первое и возможно самое главное что с документами на дом и участок на котором его построили? Какие недостатки будут во время ремонта, на что сразу стоит обратить внимание? При посещении дома в квартире было прохладно, отопления я не почувствовала. Хотела бы узнать мнение тех кто тут проживает.
Matilda
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 07:28

Добрый день.Что могу сказазать, а скажу следующие - дом хороший. Жильцов пока что не много. Отопление обещали настроить все ждем. Жек тут ужасный с ними сотрудничать сложно да и нет желания. Они считают себя богами в доме и не слышат никого другого. С этим планируем бороться. Этот жек навязан застройщиками. Что уже можно считать минусом. Во время ремонта, ровняли стены и полы. А так в целом все нормально было.
Камбарофф
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:04

Привет! Ищу квартиру в Киеве и увидев звучное название Кришталеві Джерела, оправилась на осмотр дома и соовтественно посетила отдел продаж. Сразу все очень понравилось. Менеджер рассказывал красиво и правильно я была готова сразу бежать за деньгами оформлять сделку. Пока собирала документы, потом командировка время шло. Я начала думать что сама затягивая события потертю такую желанную квартиру. Но оказалось все было не зря. Приехав через время к дому увидела что дом стоит без изменений в том виде как и в прошлый раз. Работы практически не идут. Удивилась ведь его обещали к весне сдать. Отправилась повторно в отдел продаж. Менеджер опять же слащаво рассказывал уже «сказки» что ой вы знаете работы идут но и сдачу дома перенесли на такое то время. Получается что изначально застройщик не держит слово и уже переносит сдачу почти на год. Доверие сразу же испарилось. Если не права, выслушаю ответы тех кто уже работал с данным застройщиком, и все же нахожусь в поиске квартиры.
ЕК2145
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:08

Здравствуйте!
Смотрели ЖК L Квартал. Что не понравилось. Плохая вода в доме. Но люди которые тут начали делать ремонт сразу говорят стоит делать звукоизоляцию. Качество внутренних работ желает лучшего. Недостатков тут хватает к сожалению.
Владюха
 
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