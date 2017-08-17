"ZIM Capital Group"

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Додано: П'ят 08 гру, 2017 15:29
Надіюсь стати інвестором новобудови на Практичній. Саме тому хотілось би більше дізнатись про даний будинок а його забудовника. Серед того що я відмітив із зауважень були мокрі стіни, вікна доволі брудні з пошкодженим склом зовні. Герметичності вікон також немає. Надіюсь дізнатися більше інформації, та зрозуміти що мене ще чекає. Дякую.
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:33
Я так же от метил порезы на стекле и рамах изнутри. Похоже оконщики халтурили. Рамы закреплены плохо, часть хомутов не закреплена к потолку. Дом хороший внешне. Но внутри все на много плачевнее. Стены трещат вовсю. Что не позволит нанести хорошую краску скорее подойдут тут обои. Окна не отрегулированы совсем. Ровнять стены и приводить квартиру в нормальный вид придется долго.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 08:36
Уже несколько месяцев ждем подключения газа и воды! Никто не может дать вразумительный ответ, хотя договор с КиевГазом подписали! Дом сыреет, в квартире мокрая стяжка о стороны балкона и она не сохнет! Ремонт делать невозможно! ЖЕК умывает руки, центру продаж вообще плевать, ZIM Capital типа вообще не причем!
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:41
Если быть объективным, все хорошо но есть и минусы.
Окна сифонят, с ними вопросы вроде бы решаются. Но проблема есть.
Прекрасный газон постелили, хорошие площадки, есть столы для тенниса. Места для парковки ужасны и не удобны. Под домом постоянно паркуюся автомобили так ближе водителям. Дорога постоянно закрывается автомобилями. Слышимость в квартире колосальная. Под окнами ходят строители и иногда кричат друг другу, и все их маты слышны в квартире. Это печально.
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:27
В 7-8 доме договора с КиевГазом были подписаны еще в середине декабря. Тогда почему сказали что газ включат 14 марта! На улице зима в квартирах вот такая теперь ситуация! Совесть у них отсутствует??? Почему столько должны ждать?
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:06
Решая сделать важный шаг в жизни, я со своим молодым человеком настроилась на кредит, и поехали смотреть будущее уютное семейное гнездышко. Картинки, реклама parkland, нас зацепила и мы были уверенны что это именно тот дом в котором мы будем жить. Но в реальности все оказалось совершенно не так как в интернете. Дома как спичечные коробки друг на друге. В перемешку с частными участками. Вид из окон довольно не приятный. И запах я так и не поняла что за запах тут был. Дышать совершенно не возможно.Настроение сразу изменилось. Ожидания не оправдали реальность.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:20
Искала квартиру для себя, поэтому взвешивая все за и против обратила внимание на комплекс Парк Ленд. Приехала, посморела, вроде бы не так страшно. Да и дома на вид симпатичные. Стала распрашивать соседей, тех кто уже купил квартиры. И то что я услышала меня разочаровало. Ночами работает спец техника. В квартире в это время спать не возможно. Ругань строителей слышно на нижних эажах так же. Проблема не только в качестве строительных материалов, в окнах и в звукоизоляции. Сквозняки в уже отремонтированых квартирах убивают жителей морально. Покупать квартиру именно тут, больше нет желания.
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