У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Контакт-Інвест". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Контакт-Інвест", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:37
"Контакт-Інвест"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Контакт-Інвест". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Контакт-Інвест", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 02 лис, 2017 18:06
Всем привет! Ищу застройщика для покупки квартиры.Внимание привлёк проект ЖК "Метрополия".Пока ещё не понял какой это фрукт-застройщик))) Пообщавшись с людьми, я кое-что всё-таки понял о нём.Вроде всё сдают в сроки, без всякого обмана. Не стану инвестирвать пока не получу информацию о застройщике.Расскажите как дела с отоплением, слышал они не торопятся с этим делом.Что за место? Какие цены?Сколько продано?Есть ли фотографии? С документами всё в порядке? Какие есть подводные камни?Мне нравится этот проект только хочу знать как можно больше. Буду очень благодарен за вашу помощь!
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:32
Проблем в этом доме много. Пару шагов от парадного и это уже не ваша территория, так что если у вас есть автомобиль. Вам не будет его куда ставить за домом территория общежития о чем пока что умалчивают. Двор проходной. Тут много офисов и соответственно будет много посторонних. Есть еще мало приятный документ которым радует застройщик всех инвесторов. Вы хотите ключи? О да, мы их вам предоставим НО вы подпишите такой документ - Договір про компенсацію витрат на утримання будинку і прибудинкової території та надання комунальних послуг. Согласно которого вы будете платить за пользованием дома еще до того как туда попадете. У вас лишние деньги? Тогда вам к нам. Скорее вот такой слоган самого строителя. Если вы умудрились сюда вложить деньги этот документ не подписывайте вас не имеют права заставлять платить за то чем вы не пользовались.
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:05
Ищу квартиру, и все же надеюсь что найду самый идеальный вариант для себя по цене и качеству. Почему то эти качества у застройщиков не найти у нас в стране, качество очень дорого, и то не всегда качество или же низкая цена и никакого качества. Смотрела квартиру у этого застройщика во 2 секции. Сразу возникают вопросы. Будет ли дом сдан в 2018 году? Что то пока что сомневаюсь. Тарифы в доме? Какие у тех кто уже там проживает? Если ли проблемы с коммуникациями? С документами не возникнет ли проблем? Спасибо за ответы.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:27
Ситуация ужасная в этом доме.Кажется инвесторов за лохов держут. Я бы не хотела жить в офисном центре с постоянно занятым лифтом и постоянно курящим и ржущими сотрудниками. Из-за них жизни нет как ни на нижних ни на верхних этажах. Среди ночи постоянный смех и ор. Живущие люди меня шокировал откровениями про реальную ситуацию. Действительно ОСББ создать сейчас проблемно -так жек и сдался. Наверное проще озвучить везде ситуацию и положить продажи.Соотвественно просто вынуждены будут реагировать на недовольство жильцов. фишка не показать счетчики супер.Жители второго дома очень боятся хостес для строителей на последнем этаже якобы уже под него оформляют документы.
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