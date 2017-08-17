У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Познякижилбуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Познякижилбуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:47
"Познякижилбуд"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Познякижилбуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Познякижилбуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Суб 16 вер, 2017 23:18
Хочу купить себе квартиру в доме с вычурным названием Royal Tower. Дом построен хорошо, по крайней мере, так смотрится. Входная группа сразу не впечатлила лично я ожидала большего. В доме спортзал, спа и парковка что уже хорошо. Смотрела 2-х комнатную квартиру цена на покупку которой как по мне, завышена. Отнести этот дом к Бизнес-классу сложно. Основное достоинство это парк на крыше, выглядит мило и отдохнуть там можно. Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал квартиры в этом доме. Хочу узнать подводные камни при покупке. На что стоит обращать внимание? Делая ремонт, с какими трудностями сталкивались?
Додано: Вів 31 жов, 2017 16:55
Смотрела квартиру от этого застройщика для себя. Много рекламы да и дом внешне красиво смотрится. Дом должен быть бизнес класса. Посмотрев дом ближе немного разочаровалась. Обещанные удобства в доме будут не для жителей, точнее для них тоже но за не малые деньги. Система отопления на сайте указана как европейская на самом деле чисто Китай все. Даже стало грустно. Возможно были еще какие то изменения с того что есть на сайте и в реальности но я сразу все их не заметила. Очень интересно узнать от других какие минусы они нашли у этого застройщика, и как часто предоставляю на сайте не правильную информацию.
Додано: Вів 31 жов, 2017 21:19
Хочу купить квартиру в доме который строит этот застройщик. Судя по отзывам они строят и сдают квартиры да и проблем не замечено с домами и документами. Домов сдано много и там живут люди. Что уже вызывает доверие но все же есть вопросы. Шумно ли в квартире? Как тут с звукоизоляцией? Не будет ли ситуации что вверху на верхних этажах жарко в самом низу очень холодно? Окна открывать тут можно летом? Не будет ли посторонних запахов?
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:36
Ищу квратиру для сестры которая возвращается в Киев. Смотрели с родными квартиры и от Познякижилстрой. Есть красивые дома с высокими ценми на м.2 есть и дешевле. Качество разное. Говорят не все строят законно этого не нашел доказательств но интересует. Не все дома сдают вовремя. Неужели это так? Интересно мнение инвесторов о данном застройшике.
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:56
Добрый день.Смотрю квартиру в ЖК Jack House. Подскажите кто владеет информацией - будет ли возле дома детская площадка. Нашел информацию, что будет детская комната непосредственно в самом ЖК. Это отлично для холодного времени года. А вот в теплое время года хотелось бы иметь возможность гулять с малыми на свежем воздухе непосредственно на территории самого дома. Или то маленькое место у дома которое напоминает клетку и будет детской площадкой на такой дом? Спасибо!
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