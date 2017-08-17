"Познякижилбуд"

Додано: Вів 31 жов, 2017 16:55

Смотрела квартиру от этого застройщика для себя. Много рекламы да и дом внешне красиво смотрится. Дом должен быть бизнес класса. Посмотрев дом ближе немного разочаровалась. Обещанные удобства в доме будут не для жителей, точнее для них тоже но за не малые деньги. Система отопления на сайте указана как европейская на самом деле чисто Китай все. Даже стало грустно. Возможно были еще какие то изменения с того что есть на сайте и в реальности но я сразу все их не заметила. Очень интересно узнать от других какие минусы они нашли у этого застройщика, и как часто предоставляю на сайте не правильную информацию.