"ЖК Жуляни"

Как и вы я не обеспеченный человек, этот вариант дешевый и на него я брал кредит. Мне понравилась цена и я решил рискнуть. Риск пока что не оправдан. Если денег мало подождите и докопите их или берите кредит на другую квартиру которая точно будет в достроенном доме и без проблем с документами. Не совершайте той же глупости что и я...
Проїздив вздовж ЖК На об‘єкті був в середені літ і цікавився 2 чергою будівництва. Мою увагу захопила ціна на квартиру. Вже минуло досить багату часу і що я побачив сьогодні? Ніякі роботи на другому об‘єкті не ведуться взагалі. Об‘єкт як був побудований, на такому самому етапі і залишився. Ніяких зрушень по другій черзі взагалі немає, впродовж вже досить трималого часу. Заявлений термін сдачі будинку (1 квартал 2018 року) - нереальний
Строительство проблемное. На данных участках строить можно только дома до 4 х этажей. В итоге могут отменить строительные работы, отобрать участок и оштрафовать конечно же этот объект не ввести в эксплуатацию. Дальше думайте сами.
Судя по документов у ЖК ЖУляны большие проблемы. Скорее всего стройку не так и закончат.Не советую вкладывать в нее деньги. Спасибо участникам форума за документальное подтверждение действий аферистов.
Строительные разрешенитя уже давно отменены. Первый дом достраивали незаконно, без разрешений. Гос комисией он принят не был и по сути - жить в нем нельзя, комуникации постоянные тоже подвести нельзя, чейчас только временные. Нет и других разрешений. Застройщик Владимир Патрушев просто обманывает людей забирая их деньги и взамен давая только пустые обещания, колтоыре ничем не подкреплены.