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"ЖК Жуляни"

"ЖК Жуляни"
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2017 14:12

Re: "ЖК Жуляни"

Как и вы я не обеспеченный человек, этот вариант дешевый и на него я брал кредит. Мне понравилась цена и я решил рискнуть. Риск пока что не оправдан. Если денег мало подождите и докопите их или берите кредит на другую квартиру которая точно будет в достроенном доме и без проблем с
документами. Не совершайте той же глупости что и я...
Пафнутий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 09:26

Проїздив вздовж ЖК
На об‘єкті був в середені літ і цікавився 2 чергою будівництва. Мою увагу захопила ціна на квартиру.
Вже минуло досить багату часу і що я побачив сьогодні? Ніякі роботи на другому об‘єкті не ведуться взагалі. Об‘єкт як був побудований, на такому самому етапі і залишився. Ніяких зрушень по другій черзі взагалі немає, впродовж вже досить трималого часу. Заявлений термін сдачі будинку (1 квартал 2018 року) - нереальний
Dreg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:01

Строительство проблемное. На данных участках строить можно только дома до 4 х этажей. В итоге могут отменить строительные работы, отобрать участок и оштрафовать конечно же этот объект не ввести в эксплуатацию. Дальше думайте сами.
ОлегМеер
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:56

Тут все написано! Мошенники они! На них заведено дело по статье 190 ст ККУ https://prnt.sc/ifgm9j
Leon72
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:01

ЖК Жуляны-мошенники во главк с Патрушевым

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samuirus
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:10

http://vremya.eu/vazhnoe/relizy/esche-o ... e-yel.html
Эля
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:33

samuirus Грустно когда так( Спасибо вам за информацию... Думаю для тех кто ищет еще квартиры она важна)
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:41

Re: "ЖК Жуляни"

Судя по документов у ЖК ЖУляны большие проблемы. Скорее всего стройку не так и закончат.Не советую вкладывать в нее деньги. Спасибо участникам форума за документальное подтверждение действий аферистов.
alex45157
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:05

Re: "ЖК Жуляни"

Строительные разрешенитя уже давно отменены. Первый дом достраивали незаконно, без разрешений. Гос комисией он принят не был и по сути - жить в нем нельзя, комуникации постоянные тоже подвести нельзя, чейчас только временные. Нет и других разрешений. Застройщик Владимир Патрушев просто обманывает людей забирая их деньги и взамен давая только пустые обещания, колтоыре ничем не подкреплены.
jarik_resheto
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