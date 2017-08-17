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"ЖК Жуляни"

"ЖК Жуляни"
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:21

Милана Н
На самом деле так оно и есть. С документами там полная задница, а точнее с их полным отсутствием. У застройщика по сути вообще документов нет никаких. Ни на землю, ни разрешений на строительство, ни от авиаинспеций, так как рядом аэропорт и они тоже не согласовывали строительство.
По сути застройщик обманом захватил землю и расказывает людям сказки, еще и предлагая скидку при внесении полной сум, чтобы выманить побольше денег с тех кто неосведомлен, потому что стоит людям лишь немного осмотрется, как они понимают, что тут проблем выше крыши и их обманули. Поверьте, таких уже десятки.
Поэтому и правда лучше обойти это гиблое место.
:evil: :evil: :evil:
jarik_resheto
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:38

У них нет разрешений нас строительство. Мало того, то что уже постороено, тоже построенос нарушением и вопреки постановлениям комисий. Если поискать в интеренте на сайтах то легко найти те где перечислены их нарушения и судебные процессы.
Жаль только людей, которым по сути обманом втюхали квартиры без постоянных комуникаци, в доме который не подключен к канализации. И вряд ли когда будет
kutasya88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:06

Re: "ЖК Жуляни"

У них вообще отменены все разрешения на проведение работ. Это самовольные застройщики которые строят еще и на чужой земле! Кстати, здесь можно почитать про них http://julikam.net/eshhe-odna-stroiteln ... nvestorov/
garmashololo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:23

garmashololo Полезная информация. Спасибо) Если вы еще что то знаете о непорядочных застройщиках. Будет интересно прочесть ваше мнение)
Assistant_Portal
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