"ЖК Жуляни"

Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:21

На самом деле так оно и есть. С документами там полная задница, а точнее с их полным отсутствием. У застройщика по сути вообще документов нет никаких. Ни на землю, ни разрешений на строительство, ни от авиаинспеций, так как рядом аэропорт и они тоже не согласовывали строительство.По сути застройщик обманом захватил землю и расказывает людям сказки, еще и предлагая скидку при внесении полной сум, чтобы выманить побольше денег с тех кто неосведомлен, потому что стоит людям лишь немного осмотрется, как они понимают, что тут проблем выше крыши и их обманули. Поверьте, таких уже десятки.Поэтому и правда лучше обойти это гиблое место.