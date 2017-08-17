Додано: Нед 10 вер, 2017 08:56

Ищу квартиру для себя, рассмотрела многие варианты и сегодня провела осмотр квартиры по ул. Успешной. Внешне дом приятный, квартиры просторные с разной планировкой, мне понравилась небольшая квартира, около 56 кв м. на третьем этаже, вот только в коридорах дома еще не окончен ремонт согласно обещаниям, для окончания этих работ нужно еще месяца два. Отсутствие жильцов меня насторожило. Сотрудник отдела продаж, который и показывал дом, (встречу мы согласовали в телефонном режиме) сказал, что они делают ремонты и поэтому пока что в доме никто не живет, прозвучало не совсем убедительно. На просьбу предоставить документы с коммунальными службами, пообещали показать их с понедельника, когда я посещу их офис. В целом впечатление сложилось приятное. Развязка неплохая, но очень бы хотелось услышать мнение тех, кто уже купил квартиры.