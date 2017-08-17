У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ЖОК". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ЖОК", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:52
"ЖОК"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "ЖОК". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "ЖОК", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Нед 10 вер, 2017 08:56
Ищу квартиру для себя, рассмотрела многие варианты и сегодня провела осмотр квартиры по ул. Успешной. Внешне дом приятный, квартиры просторные с разной планировкой, мне понравилась небольшая квартира, около 56 кв м. на третьем этаже, вот только в коридорах дома еще не окончен ремонт согласно обещаниям, для окончания этих работ нужно еще месяца два. Отсутствие жильцов меня насторожило. Сотрудник отдела продаж, который и показывал дом, (встречу мы согласовали в телефонном режиме) сказал, что они делают ремонты и поэтому пока что в доме никто не живет, прозвучало не совсем убедительно. На просьбу предоставить документы с коммунальными службами, пообещали показать их с понедельника, когда я посещу их офис. В целом впечатление сложилось приятное. Развязка неплохая, но очень бы хотелось услышать мнение тех, кто уже купил квартиры.
Додано: Сер 20 вер, 2017 13:30
Re: "ЖОК"
Рабочие не внушают доверия( Прекрасно знаю, что место не очень(
Однако выглядит дом нормально). Где можно подробней узнать о темпе строительства???
Додано: Пон 09 жов, 2017 11:19
У этого застройщика уже много домов а отзывов мало. Жители, инвесторы отзовитесь! Что у него с правом собственности. Есть ли прямые договора с водоканалом, киевэнерго, сколько стоит обслуживание придомовой территории? Кроме внешнего вида какие есть недостатки в этом доме?
Додано: Пон 30 жов, 2017 14:38
Выбирала квартиру для себя, дом очень понравился. Лифты, терассы на крыше красивый коридор, все чисто и сама атмосфера с претензией на уют, но только в этом доме постоянно возникало чувство что я посетила не дом а гостиницу. Потолки высокие, квартиры с хорошим метражом. Да и материал ремонта квартир довольно хорошего качества. Только возникает вопрос почему этот дом до сих пор не заселен что с ним не так? Кроме дорогой цены. Этот вопрос очень хотелось бы задать тем кто инвестировал и кто смотрит эти квартиры для покупки?
Додано: Вів 31 жов, 2017 13:55
Re: "ЖОК"
Также смотрела квартиру для аренды и потом для покупки в этом доме. И мне он не понравился. Вычурный и напыщенный стиль напомнил наших политиков, которые также любят яркий интерьер и захламленный. Администрация к арендаторам относится очень поверхностно, сразу возникает чувство неполноценности после общения с ними. Судят тут только по одежде и авто на котором ты приезжаешь. Жить тут желание пропадает довольно быстро.
Додано: Вів 31 жов, 2017 14:05
Re: "ЖОК"
Смотрели дом этого застройщика с мужем. Нужна квартира экономичная, денег есть но сумма ограничена. Мы долго выбирали квартиры в разных домах, думали купить в старом доме квартиру, но хорошо взвесили все за и против решили остановить выбор на новострое. Тут квартиры неплохие на вид. Дом тоже с виду не впечатляет но жить можно. Как эконом вариант мы его вполне рассматриваем. Понятно что ремонт нужен мы уже готовы были подписать договор о покупке и тут нашли информацию что дом построен незаконно и договор на землю рассторгнут что идут расследования, как можно уточнить еще данную информацию? Что говорят жильцы этого дома?
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:14
Смотрел покупку квариру по ул Успешной 14. Обещают сдать дом в этом году. Работы идут. Вроде бы все не плохо. Не могу понять только ситуацию с документами. На сайе нет ничего. В отделе продаж так же не предоставили разрешительных документов ни на мой дом ни на те которые сданы. Этот момент и тормозит мое решени о покупке тут квартиры. Впрочем могу еще сказать что персонал тут вежливый и корректный пытается помочь но слишком увиливает от не приятных вопросов.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:43
Внешняя картина домов по улице успешной красивая. Только для меня как инвестора не совсем понятна ситуация с договорами. Да и скандальные истории в интернете не добавили доверия. Дом вроде бы есть но законный ли он и последствия проживания там не будут ли в будущем? не известно.
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