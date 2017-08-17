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"Будтехнології "

"Будтехнології "
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:01

Люди! Учитесь на чужих обшибках! Проклинаю тот день, когда купил квартиру у этого застойщика. Дом одна недоделка. Мест для парковки уже сейчас нет. Двора нет. УМК не сдержал ни одного обещания. Если в доме что-то делается, то это заслуга инициативной группы жильцов, но никак не УМК. Кстати, охрана, камеры, про которые, менеджеры ОП рассказывают, потенциальным покупателям, не имеют никакого отношения к УМК. Это жильцы. УМК не дало ни копейки. Врут, врут и врут. Как только Вы отдадите ОП деньги, они потеряют к Вам всяческий интерес.
Роман Анатольевич
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:49

http://prntscr.com/ifgflq Рассматриваю покупку квартиры во втором доме жк. Остановил свой выбор на видовой квартире с большой кухней в 19 кв. м. Сама квартира двухкомнатная. Не нравится то, что тут маленькая батарея, можно ли нормально зазонировать буде квартиру? кто сталкивался с такой ситуацией? Так же не понравилось что зимой батареи холодные. Сказали их включат потом и в доме есть уже отопление. Хотелось услышать ваши советы. Заранее спасибо!
Tunicia
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 08:19

Смотрел покупку квартиры в ЖК 4 сезона. Сразу все понравилось, когда выслушал отдел продаж и посмотрел квартиры. Только когда начал читать о заключениях первого и второго дома понял что не готов сам себе создавать головную боль. Сроки строительства все время переносят, внутренние работы сделаны халтурно и не качественно, пробелмы с коммуникациями. Покупать тут квартиру желание сразу исчезло и хотел всех предупредить. Нужно быть осторожнее выбирая квартиру
Игорь П
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:14

Инвесторовать планировал в 3 дом. Сдача дома точно будет не в то время когда обещает отдел продаж и я это начал понимать сразу. Читая форумы, возник вопрос, на сколько я готов вкладывать свои кровные в дома которые можно отнести к зоне риска. Скорее не готов. А покупать тут или нет решать будущим инвесторам. Но все же стоит сразу почитать форумы и решить доверяете вы этому застройщику или нет.
Ерлан
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:11

Те квартиры которые я смотрела в ЖК 4 сезона, не порадовали. В квартре нет вытяжки, слива в санузле, кривые стены и битый профиль на окнах. В отделе продаж пообещали после оформления покупки, что мы можем сосавить список недоделок и все исправят. Но что то у меня по этому поводу сомнения. Почему не исправить сразу до начала продажи квартиры.
yaskov48
 
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  #<12
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