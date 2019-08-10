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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:28

  Вкладчик1234 написав:
  candidat написав:
  sinowi написав:Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.

Если бухой сосед не заснет с зажженной сигаретой. Пожары, пожалуй, встречаются почаще, чем падения банков. Хотя пожар - еще цветочки. Некоторые умудряются взрывом газа разнести полдома в щепки.

Может пострадать не только битон, но и бумага.
Бумага ещё страдает от квартирных краж

А еще черный нотариус может переписать вашу квартиру на кого угодно.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:32

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Кирпич!!! вы за были про падающие с крыши кирпичи :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:15

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

БетонVSпапір?
Так, всюди ж ризики!
Але з бетоном вони мінімальні, а з папером - максимальні!(з допомогою паяльника у вашій дупі, навіть, з інтернет банкінгу переведете самі всі кошти грабіжникам-професіоналам, - а от переписати квартиру - таки трохи важче! ;) )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Не могу понять вас тут
Если купить квартиру за 70 тыс, дол. То в неё ещё вложить нужно в мебель в технику и в ремонт, потом найти арендатора хорошего.
Это какой убыток выходит, 70 квартира + 10 ремонт, мебель (если не больше)
70 тыс. можно максимум закинуть сейчас на 1.7%-2% годовых.
Не очень приятный доход будет.
А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.
И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей
179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.
В итоге выйдет 2139 954 грн
то можно в Минус уйти при курсе через год если он будет 30.6 за покупки доллара.
А где гарантии что курс через год не будет по 30.6 за 1 $
Как не храни деньги их инфляция ваши деньги уменьшит в сумме.
Покупай вы квартиру, или ложить доллары на депозит в валюте или валюту менять на грн. и ложить грн. на депозит

Если я где то не прав, то прошу меня поправить. Но это всё моё сугубо мнение ИМХО :mrgreen:
tenet
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:22

tenet
Нет стабильного пассивного дохода! Это уже давно доказано.
Но люди верят в это(в пассивный доход) - ну пусть верят.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:39

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  tenet написав:А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.
И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей
179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.
В итоге выйдет 2139 954 грн

Как бы кидать 20 фондов в гусарский банк под 11%? Вижу только доналоговые 8% в Привате.
Недвижимость довольно безрисковый инструмент, соответственно альтернативную доходность считать нужно по каким-то безрисковым/малорисковым инструментам, аля депо в гривне Ощад, Приват, Аваль, Укрэксим итд.
BIGor
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