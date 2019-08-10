Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16

Не могу понять вас тутЕсли купить квартиру за 70 тыс, дол. То в неё ещё вложить нужно в мебель в технику и в ремонт, потом найти арендатора хорошего.Это какой убыток выходит, 70 квартира + 10 ремонт, мебель (если не больше)70 тыс. можно максимум закинуть сейчас на 1.7%-2% годовых.Не очень приятный доход будет.А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.В итоге выйдет 2139 954 грнто можно в Минус уйти при курсе через год если он будет 30.6 за покупки доллара.А где гарантии что курс через год не будет по 30.6 за 1 $Как не храни деньги их инфляция ваши деньги уменьшит в сумме.Покупай вы квартиру, или ложить доллары на депозит в валюте или валюту менять на грн. и ложить грн. на депозитЕсли я где то не прав, то прошу меня поправить. Но это всё моё сугубо мнение ИМХО