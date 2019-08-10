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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:03

  Амвросий написав:Депозиты по всей видимости скоро вообще уйдут в небытиё.

Вместо депозитов банки будут зарабатывать на кредитах, деньги для кредитов банки будут брать у государства, а государство будет брать деньги в международных швидкогрошах. Ну а чтобы все побежали за кредитами, будут накручивать налоги и тарифы на коммуналку.

Такая себе пищевая цепочка вырисовывается...

Если эту модель раскрутят, то предпринимателей и конкуренцию скорей всего вообще отменят. Останутся только крупные монополии диктующие цены в виде маркет-мейкеров, которых государство будет поддерживать субсидиями и дотациями за счет денег налогоплательщиков

Я с Вами вполне согласен, уже получить какой либо доход будет не возможно не говоря о передержке денег чтоб инфляция не сьела их
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:29

Гривня за останні 6 років побила долар і євро!

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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53

  andrijk777 написав:Така "цепочка" працює в усіх цивілізованих країнах.


не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  greenozon написав:Гривня за останні 6 років побила долар і євро!


А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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