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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:03
Амвросий написав:
Депозиты по всей видимости скоро вообще уйдут в небытиё.
Вместо депозитов банки будут зарабатывать на кредитах, деньги для кредитов банки будут брать у государства, а государство будет брать деньги в международных швидкогрошах. Ну а чтобы все побежали за кредитами, будут накручивать налоги и тарифы на коммуналку.
Такая себе пищевая цепочка вырисовывается...
Если эту модель раскрутят, то предпринимателей и конкуренцию скорей всего вообще отменят. Останутся только крупные монополии диктующие цены в виде маркет-мейкеров, которых государство будет поддерживать субсидиями и дотациями за счет денег налогоплательщиков
Я с Вами вполне согласен, уже получить какой либо доход будет не возможно не говоря о передержке денег чтоб инфляция не сьела их
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
andrijk777 написав:
Така "цепочка" працює в усіх цивілізованих країнах.
не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56
greenozon написав:
Гривня за останні 6 років побила долар і євро!
А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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