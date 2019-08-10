++ по траттах відповідають росту доходів?
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47
Рост дохода(чистого) хозяйства в %% к предыдущему году, в грн.:
12 37%
13 5%
14 13%
15 -10%
16 51%
17 6%
18 28%
19 44%
20 9%
Чот мне кажется, шо нуна в уе конвертнуть доход для анализа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:28
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Якщо в сім'ї був хлопчик 3-ох років і став 18 річним, то їсти буде разів у понад 5 більше. Якщо ж були тільки дорослі, то апетит мав би на 0,5% в рік зменшуватись.
Ну а як у 2015 р. вдалось зберегти витрати на рівні 14-го, то взагалі важко збагнути, хіба що з другого посту де про падіння доходів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:06
Ви як бабка з села.
Якщо б інфляція кожен рік була 50-100%, тоді курс гривні просідав би на 50%-100% щорічно. Логічно?
Ось вам доказ:
курс початок 1996 року - 1,8
курс початок 2021 року - 28,26
падіння - 15,7 разів. В середньому 11,65% в рік
Інфляція(офіційна) за 25 років 21,87 разів = в середньому 13,13% в рік.
Додати треба ще інфляцію долара(адже курс це відношення до долара) = 2,13% в рік.
Курс + інфляція долара = інфляція гривні.
Все приблизно сходиться, якщо брати період 25 років.
Ви рахуйте для себе інфляцію по яйцях.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 09 січ, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:20
Інфляція за цей період 175%, приблизно, тобто 2,75 разів. Правда треба брати "продуктову" інфляцію, а не загальну.
Їх трати зросли в 124/34 = 3,65 разів.
Тобто вони на 30% почали більше жрать, або купляють дорожчі продукти.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:17
Вообще не логично, фактор цен, который вы называете инфляцией, на курс может вообще не влиять. Курс в такой стране как Украина зависит от количества предложения валюты на рынке, что в свою очередь от разницы торгового баланса, количества инвестиций и займов. А цена на внутреннем рынке может сохранятся иррациональной сколько угодно долго, так как для этого есть другие инструменты, которые делают вывоз (или ввоз ) этого товара не рентабельным.
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