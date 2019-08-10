RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


++ по траттах відповідають росту доходів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47

  greenozon написав:
  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


++ по траттах відповідають росту доходів?

Рост дохода(чистого) хозяйства в %% к предыдущему году, в грн.:
12 37%
13 5%
14 13%
15 -10%
16 51%
17 6%
18 28%
19 44%
20 9%
Чот мне кажется, шо нуна в уе конвертнуть доход для анализа :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33543
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:28

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


Якщо в сім'ї був хлопчик 3-ох років і став 18 річним, то їсти буде разів у понад 5 більше. Якщо ж були тільки дорослі, то апетит мав би на 0,5% в рік зменшуватись.
Ну а як у 2015 р. вдалось зберегти витрати на рівні 14-го, то взагалі важко збагнути, хіба що з другого посту де про падіння доходів.
Державна служба статистики на своєму офіційному сайті повідомляє про те, що сумарна інфляція в Україні за підсумками 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років. http://afo.com.ua/uk/news/2-general-ass ... e-for-2015
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:06

  Амвросий написав:
  BIGor написав:Пагано дивитесь, перечитайте уважніше https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/


я магазину больше верю, чем официальной статистике. 50-100% инфляцию каждый может легко проверить в любом продуктовом магазине. В этом отличие реальной инфляции от официальной статистики.

Например, яйца в январе 2020 брал по 18 грн/десяток.
Сейчас такие-же по 35 грн/десяток.
35/18 = 94%

Подсолнечное масло, было по 29 грн бутылка, стало 45 грн бутылка.
45/29 = 55%

Непонятно, как из таких изменений цены получилось 4.5%...
Может точку не там поставили и таким образом в 10 раз занизили - вместо 45% получили 4.5% :)

Ви як бабка з села.
Якщо б інфляція кожен рік була 50-100%, тоді курс гривні просідав би на 50%-100% щорічно. Логічно?
Ось вам доказ:
курс початок 1996 року - 1,8
курс початок 2021 року - 28,26
падіння - 15,7 разів. В середньому 11,65% в рік
Інфляція(офіційна) за 25 років 21,87 разів = в середньому 13,13% в рік.
Додати треба ще інфляцію долара(адже курс це відношення до долара) = 2,13% в рік.
Курс + інфляція долара = інфляція гривні.
Все приблизно сходиться, якщо брати період 25 років.
Ви рахуйте для себе інфляцію по яйцях. :D :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 09 січ, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:20

  clientage написав:Вот их годовые траты на еду (и бытовую химию) в грн. с 11го года:
11--34 тыщи грн
12--42 (+23%)
13--38 (-9%)
14--44 (+16%)
15--44 (0%)
16--59 (+34%)
17--73 (+24%)
18--89 (+22%)
19--100 (+12%)
20--124 (+24%)

Інфляція за цей період 175%, приблизно, тобто 2,75 разів. Правда треба брати "продуктову" інфляцію, а не загальну.
Їх трати зросли в 124/34 = 3,65 разів.
Тобто вони на 30% почали більше жрать, або купляють дорожчі продукти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:17

  andrijk777 написав:Якщо б інфляція кожен рік була 50-100%, тоді курс гривні просідав би на 50%-100% щорічно. Логічно?
Ось вам доказ:
курс початок 1996 року - 1,8
курс початок 2021 року - 28,26
падіння - 15,7 разів. В середньому 11,65% в рік
Інфляція(офіційна) за 25 років 21,87 разів = в середньому 13,13% в рік.
Додати треба ще інфляцію долара(адже курс це відношення до долара) = 2,13% в рік.
Курс + інфляція долара = інфляція гривні.

Вообще не логично, фактор цен, который вы называете инфляцией, на курс может вообще не влиять. Курс в такой стране как Украина зависит от количества предложения валюты на рынке, что в свою очередь от разницы торгового баланса, количества инвестиций и займов. А цена на внутреннем рынке может сохранятся иррациональной сколько угодно долго, так как для этого есть другие инструменты, которые делают вывоз (или ввоз ) этого товара не рентабельным.
Dimn
 
Повідомлень: 135
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:52

  Dimn написав:Вообще не логично, фактор цен, который вы называете инфляцией, на курс может вообще не влиять. Курс в такой стране как Украина зависит от количества предложения валюты на рынке, что в свою очередь от разницы торгового баланса, количества инвестиций и займов.

А "в такой стране как Польша"? Для Польщі, Білорусії і Росії також все сходиться.
  Dimn написав: А цена на внутреннем рынке может сохранятся иррациональной сколько угодно долго, так как для этого есть другие инструменты, которые делают вывоз (или ввоз ) этого товара не рентабельным.

Інколи таке трапляється. Але якщо період достатньо великий(25 років - достатньо великий) то в середньому(а інфляція - це середнє значення) все має сходитись.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк с иностранным капиталом для валютного депозита
konark666 » Чет 11 чер, 2020 20:57
0 6959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 20:57
konark666
Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
sergiylfc » П'ят 21 лют, 2020 21:22
7 22206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 14:55
Menwyy
Личные данные при открытии депозита
qay » Суб 10 сер, 2019 12:05
1 22424
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 17:21
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1792)
29.01.2021 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.