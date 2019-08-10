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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50

  Феодал написав:нет смысла открывать депозит в гривне ниже 10% годовых, инфляция привышает 10%, + за депозит снимут нало3%

Продукты могут испортиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Всё жду-жду, а её всё нет и нет
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:18

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А тема живучей оказалась. Но все равно депозит, который был открыт в гривне, стоит оставлять в гривне или ОВГЗ покупать, а вот депозиты в валюте просятся на выход из банка, кто том сверху думал, что люди глупее его и валюту в гривну перерисуют. Но я бы хотел, чтоб он ошибся. Наверно интереснее было бы валюту не в гривну перерисовать, а в валютные ОВГЗ. А пока банки банкуют - людям предлагают за валютные депозиты 0,0000001% годовых, а сами вероятно за эти деньги себе ОВГЗ покупают и банкуют. Мне так сдается.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:24

  BìnhAutoDat написав:
  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Всё жду-жду, а её всё нет и нет


як це нема, інфляція в доларі виросла на 500%
он вже пів року як тримається на ненормально височезному рівні, є прогнози аналітиків про інфляцію $$$ до 9% !

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:13

Смысл депозита в гривне может быть только если вовремя перевернуться в депозит в долларе,а потом назад в гривну,игра на курсах,так сказать.Но немногие успеют сделать это вовремя,это сложно. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:14

  Scotch написав:Смысл депозита в гривне может быть только если вовремя перевернуться в депозит в долларе,а потом назад в гривну,игра на курсах,так сказать.Но немногие успеют сделать это вовремя,это сложно. :|

Я для себе десь в 2012 році вирішив, що для мене сенс депозита у гривнях - фінансування поточних витрат, аби з деякого часу не залежати від роботи або все зароблене я міг інвестувати.
І почав створювати собі систему депозитів, які б повністю покрили б всі мої поточні витрати. Комуналка, харчі, одяг. Потім, якось виявив, що відсотків з депозиту стало вистачати на значну компенсацію вартості відпустки в Іспанії.
А потім, дивним чином, заощадженого в у.е. та гривневих депозитів вистачило на нову квартиру та ремонт в ній. В тому місці, де мені і хотілося.

Аж ось я знов читаю назву цієї теми. І кажу: депозит в гривні потрібен кожному!

Незалежно від того, чи є депозит в баксах/банці тощо. Бо справа не в гривні і не в депозиті, а у заощадженнях!
orest_garay
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 16:06

orest_garay

Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.
Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:29

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Якщо закінчуються минулорічні депо, куди їх зараз ?
У Військові облігації ?
Чи зняти та конвертнути в $ і долар чекати змін ?
Папа
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:30

Папа Купити валюту під депо по 36.94
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:35

rationalism2
по 1333 $ в місяць не дуже зручно
Папа
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