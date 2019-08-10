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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:42
Папа написав:rationalism2
по 1333 $ в місяць не дуже зручно
где это вы такое насчитали?
если быть точным, то 1353,75$
правда сейчас ряд банков начали качать свой курс (Моня 37,5; А банк 37,75; Альфа 37,4; Конкорд 38; Эксим 37,3...) или свои условия (Глобус принимает только кратно 100$, тоесть выходит 1300$)
но, всё равно есть десяток-полтора банков где можно купить именно 1353$
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Додано: Нед 04 вер, 2022 21:26
А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти
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CapitalMng
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Додано: Пон 05 вер, 2022 07:08
CapitalMng написав:
А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти
"Офіційні цікаві теми" ви про що?
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:45
И тема моя бессмертна. Все теоретики и сторонники Депозитов в Гривне отчего то замолчали враз. Но ведь те, кто однажды утром пойдут в банк и конвертируют все свои сбережения в гривну почувствовав, что кто то там нажрался досыта и более евро и доллар США расти не будут - будут первопроходцами в финансовом тумане. На мой взгляд уже скоро наступит минута, когда надо будет бежать в банк и конвертировать. А рисковать или не рисковать дело индивидуальное.
Всех иудеев поздравляю с Новым Годом.
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sinowi
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:55
sinowi написав:orest_garay
Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.
Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.
Боюсь, этот долларовый оптимизм слишком преувеличен.
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