Смысл открытия депозита в гривне?

sinowi написав:

Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.