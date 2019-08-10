RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:42

  Папа написав:rationalism2
по 1333 $ в місяць не дуже зручно

где это вы такое насчитали?
если быть точным, то 1353,75$
правда сейчас ряд банков начали качать свой курс (Моня 37,5; А банк 37,75; Альфа 37,4; Конкорд 38; Эксим 37,3...) или свои условия (Глобус принимает только кратно 100$, тоесть выходит 1300$)
но, всё равно есть десяток-полтора банков где можно купить именно 1353$
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:26

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти
CapitalMng
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:08

  CapitalMng написав:А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти

"Офіційні цікаві теми" ви про що?
vadlme
 
Повідомлень: 54
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:45

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

И тема моя бессмертна. Все теоретики и сторонники Депозитов в Гривне отчего то замолчали враз. Но ведь те, кто однажды утром пойдут в банк и конвертируют все свои сбережения в гривну почувствовав, что кто то там нажрался досыта и более евро и доллар США расти не будут - будут первопроходцами в финансовом тумане. На мой взгляд уже скоро наступит минута, когда надо будет бежать в банк и конвертировать. А рисковать или не рисковать дело индивидуальное.

Всех иудеев поздравляю с Новым Годом.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:55

  sinowi написав:orest_garay

Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.
Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.

Боюсь, этот долларовый оптимизм слишком преувеличен.
candidat
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:48

candidat

а помните историю. Историю удивительного совершила Юля Тимошенко. Договорившись с известным финансистом из США по имени Джордж - она помогла мне всплыть со дна. Тогда доллар был по 5,38 гривен - тогда вся Украина ожидала прыжка доллара до 5,7....и в тот самый момент меня осенило - я продал за гривну все свои доллары (много) и стал ждать. И я в этих товарищах не ошибся - одним утром я услышал новую цену доллара - 5,15 гр. и очень скоро еще раз меня словно молния ударила - 5,05 грн.
Я думал, что у меня слуховые и зрительные галлюцинации. А гривна все росла и росла, но когда я увидел 4,8 - у меня сдали нервы и я вновь стал владельцем долларов.
Я в то время пошел в Горсовет моего города и спросил разрешения на установку бюста Юле Тимошенко за мои деньги - отказали.
Так что вопросе денег невозможно быть умным или мудрым - надо чтоб просто повезло. Гривневый депозит можно открыть только когда он огромный - хоть проценты на жизнь будут, но есть одно при этом условие - валютный депозит должен быть тоже огромным, и так как по валютным депозитам проценты обвалились, то валюта просто хранится в банке почти без выгоды, но в качестве страховки пойдет!!!
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:41

sinowi

якщо кульки металічні чи краще алмазні - можна й на валюті (під)заробити
напр https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
на 5р

порівняно із 0.01 привата це різниця на пару порядків!!!
greenozon
 
Повідомлень: 14407
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1346 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:57

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Так % больше 0,00000001% не только в Альфе и что?
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк с иностранным капиталом для валютного депозита
konark666 » Чет 11 чер, 2020 20:57
0 23518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 20:57
konark666
Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
sergiylfc » П'ят 21 лют, 2020 21:22
7 37228
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 14:55
Menwyy
Личные данные при открытии депозита
qay » Суб 10 сер, 2019 12:05
1 23548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 17:21
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.