встановлено cash back в наступному розмірі:
Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59
Сash back для банківських карт MasterCardWorld
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в квітень 2020 року,
встановлено cash back в наступному розмірі:
Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:08
Прокачай свій левел з бонусами
Прокачуй ігрові навички з Mastercard та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Щоб взяти участь в акції, треба:
Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Докладніше про умови акції – в офіційних правилах.
Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:09
Re: Акції від «RwS bank»
Почему отделение в Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:05
Сashback в мае для банковских карт MasterCard World
В мае для карт MasterCard World от «RwSbank», установлено cash back в следующем размере:
Аптекы - 2%
Продукты - 1%
АЗС - 1%
Рассчитывайтесь карточками и получайте бонусы!
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