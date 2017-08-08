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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

Сash back для банківських карт MasterCardWorld

Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в квітень 2020 року,

встановлено cash back в наступному розмірі:

Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/novosti/sash-bac ... orld-aprel
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:08

Прокачай свій левел з бонусами

Прокачуй ігрові навички з Mastercard та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Щоб взяти участь в акції, треба:

Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Докладніше про умови акції – в офіційних правилах.

Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://rwsbank.com.ua/novosti/prokacha ... s-bonusami
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:09

Re: Акції від «RwS bank»

Почему отделение в Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5744
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:05

Сashback в мае для банковских карт MasterCard World

В мае для карт MasterCard World от «RwSbank», установлено cash back в следующем размере:
Аптекы - 2%

Продукты - 1%

АЗС - 1%
Рассчитывайтесь карточками и получайте бонусы!
https://rwsbank.com.ua/novosti/sashback ... card-world
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Повідомлень: 1241
З нами з: 01.09.17
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