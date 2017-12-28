Курс біткойна стрімко падає

Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:18

Суть біткоїна, що їх кількість обмежена (така ідея закладувалась з самого початку), тобто піти "накопать" більше чим може бути не вийде (це математика). Але це всього навсього цифри і технології. Тобто поступово ними почали розраховувати (більшість нелегально), далі пішло здорозчання, популярність... Маховик закрутився, підтягнулись спекулянти і лохи (інакше не назвеш). Далі ще цікавіше, почали з"являтись інші крипто "гроші", як гриби після дощу! І хто раніше й популярніше, той і в виграші. Тобто йде обкатка технології, убираються недоліки! Далі ще цікавіше, в світі у декого дуже багато грошей! Ну дуже! І ці гроші по суті вже нічого не варті, якщо за надруковані (загальна маса, вся) долари спробувати щось купити, у вас це не вийде! Тобто через біткоїн можна вийняти ці гроші, по тихому вивести від гріха по далі і т.д.

Взагалі процеси набагато складніші відбуваються, це як доміно тільки в багатьох вимірах. Хто ризиковий, і вміє цими інструментами користуватись, дуже добре заробляє на цьому, більшість же навпаки в кінці то кінців втратять... (навіть якщо біткоїн буде й далі рости, хоч до мільйона за одиницю, взагалі то можна вирахувати скільки саме)... Але, але... пошук ідеальної грошової одиниці продовжується! (і ні я нічого на цьому не заробив, самі вирішуйте, що і як, але як на мене, то в ідеалі, створити свою "лотерею", "біткоїн" і мати на цьому гарний дохід... хоча б на транзакціях)