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Курс біткойна стрімко падає

Курс біткойна стрімко падає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:28

как хорошо что я в этом не участвую :))
w1547
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:51

"Биткоин упал более чем на 30%"... Это еще раз говорит о том - лучше килограмм гречки в оффлайне, чем миллион в онлайне...
tvagel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:18

Суть біткоїна, що їх кількість обмежена (така ідея закладувалась з самого початку), тобто піти "накопать" більше чим може бути не вийде (це математика). Але це всього навсього цифри і технології. Тобто поступово ними почали розраховувати (більшість нелегально), далі пішло здорозчання, популярність... Маховик закрутився, підтягнулись спекулянти і лохи (інакше не назвеш). Далі ще цікавіше, почали з"являтись інші крипто "гроші", як гриби після дощу! І хто раніше й популярніше, той і в виграші. Тобто йде обкатка технології, убираються недоліки! Далі ще цікавіше, в світі у декого дуже багато грошей! Ну дуже! І ці гроші по суті вже нічого не варті, якщо за надруковані (загальна маса, вся) долари спробувати щось купити, у вас це не вийде! Тобто через біткоїн можна вийняти ці гроші, по тихому вивести від гріха по далі і т.д.
Взагалі процеси набагато складніші відбуваються, це як доміно тільки в багатьох вимірах. Хто ризиковий, і вміє цими інструментами користуватись, дуже добре заробляє на цьому, більшість же навпаки в кінці то кінців втратять... (навіть якщо біткоїн буде й далі рости, хоч до мільйона за одиницю, взагалі то можна вирахувати скільки саме)... Але, але... пошук ідеальної грошової одиниці продовжується! (і ні я нічого на цьому не заробив, самі вирішуйте, що і як, але як на мене, то в ідеалі, створити свою "лотерею", "біткоїн" і мати на цьому гарний дохід... хоча б на транзакціях)
darken80
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 23:26

Значит Лёня Голубков купил жене сапоги.
Кто то подарил жене остров с яхтой, кто то вывел в офшор и обналичил кеш, кто то легализовал миллиарды,....
А кто то и смотрит с последней надеждой на курс.(глотая валерьянку)

"Пирамиды" в своё время принесли копейку(хоть не азартный, но 20$ взял чистыми)
в "Союзе офицеров". То же будет и с криптовалютами - родились в Африке, но только подтверждённая эффективность может заставить правительства организовывать такой вид расчёта. В то же время возникнет жесткая необходимость в "установки границ интернета"
- Кто за это?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 23:50

Re: Курс біткойна стрімко падає

  Kudrjavuy написав:- Кто за это?

никто.
ни одно государство в мире не разрешит хождение денежных знаков на своей территории, если не будет иметь 100%-ный контроль. никакая "подтверждённая эффективность" здесь не играет.
не лукавьте, вы бы что сделали на месте минфина какой-то страны? зачем вам такие проблемы?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 01:45

  Kudrjavuy написав:Значит Лёня Голубков купил жене сапоги.
Кто то подарил жене остров с яхтой, кто то вывел в офшор и обналичил кеш, кто то легализовал миллиарды,....
А кто то и смотрит с последней надеждой на курс.(глотая валерьянку)

"Пирамиды" в своё время принесли копейку(хоть не азартный, но 20$ взял чистыми)
в "Союзе офицеров". То же будет и с криптовалютами - родились в Африке, но только подтверждённая эффективность может заставить правительства организовывать такой вид расчёта. В то же время возникнет жесткая необходимость в "установки границ интернета"
- Кто за это?


И кто бы это мог быть? :roll: 8)
Позавчера только было новостях:
Основатель bitcoin.com продал все свои биткоины
https://news.finance.ua/ru/news/-/417205/osnovatel-bitcoincom-prodal-vse-svoi-bitkoiny

И сразу после этого биток покатился вниз :idea:
Зображення
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:41

  darken80 написав:Далі ще цікавіше, в світі у декого дуже багато грошей! Ну дуже! І ці гроші по суті вже нічого не варті, якщо за надруковані (загальна маса, вся) долари спробувати щось купити, у вас це не вийде!

А що таке гроші?
Наприклад, а маю 1000$ і заводжу ці гроші на біржу.
Що виходить? Я "маю" 1000$, і біржа також має реальні мої 1000$.
Тобто кількість "доларів" збільшилась удвічі!!!
Так "гроші" збільшуються в рази, тисячі, мільйони разів!
Але насправді це не є гроші. Гроші, як у вас є на рахунку біржі є не реальні, а віртуальні. Якщо біржа обанкротиться ви не одержите свої 1000$!
Між іншим з банками те саме. Якщо банк вмре, ви можете втратити гроші - отже гроші там також віртуальні!
Звідси висновок - у світі багато віртуальних грошей! А реальних досить мало і США це дуже жорстко контролює(у випадку $).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:46

Re: Курс біткойна стрімко падає

andrijk777 написав:
  darken80 написав:Далі ще цікавіше, в світі у декого дуже багато грошей! Ну дуже! І ці гроші по суті вже нічого не варті, якщо за надруковані (загальна маса, вся) долари спробувати щось купити, у вас це не вийде!

А що таке гроші?
Наприклад, а маю 1000$ і заводжу ці гроші на біржу.
Що виходить? Я "маю" 1000$, і біржа також має реальні мої 1000$.
Тобто кількість "доларів" збільшилась удвічі!!!
Так "гроші" збільшуються в рази, тисячі, мільйони разів!
Але насправді це не є гроші. Гроші, як у вас є на рахунку біржі є не реальні, а віртуальні. Якщо біржа обанкротиться ви не одержите свої 1000$!
Між іншим з банками те саме. Якщо банк вмре, ви можете втратити гроші - отже гроші там також віртуальні!
Звідси висновок - у світі багато віртуальних грошей! А реальних досить мало і США це дуже жорстко контролює(у випадку $).
Реальні, віртуальні... Годі фантазувати й винаходити велосипед. Почитайте що таке активи, зобов'язання і не видумуйте
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:04

Re: Курс біткойна стрімко падає

  Faceless написав:Реальні, віртуальні... Годі фантазувати й винаходити велосипед. Почитайте що таке активи, зобов'язання і не видумуйте

Ну раз ви такий розумний, поясніть мені чому усі купляють цінні папери США? США має величезний борг. Який ідіот купляє їх зобов'язання?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:10

  andrijk777 написав: США має величезний борг.


має значення не розмір боргу, а можливість його обслуговування.
trololo
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