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У Борисполі задумалися про
знесення відразу двох терміналів

У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:30

У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів

Пропонуємо до обговорення:
Розвиток аеропорту Бориспіль вимагає розширення діючого терміналу D в сторону терміналів B і F, які планують знести.

Дивися повний текст У Борисполі задумалися про знесення відразу двох терміналів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:00

Весело! Терминал F просуществовал только 7 лет и мало использовался. Теперь сносить? Что, B уже прям перегружен?
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:16

Шановна редакціє сайту Finance.ua. Прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" звертає Вашу увагу на те, що 30 грудня 2017 року на сайті ЦТС було опубліковано уточнення щодо заяви комерційного директора аеропорту. Інформацію було опубліковано після виходу блогу Георгія Зубко. Уточнення доступне за посиланням http://cfts.org.ua/news/2017/12/30/snosa_ne_budet_v_aeroportu_borispol_razyyasnili_buduschee_terminalov_b_i_f_44815 Будь ласка, зазначте у Вашій публікації, що зносу терміналів B та F у близькій перспективі не планується задля забезпечення читачів достовірною інформацією.
Press center KBP
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:20

  andretar написав:Весело! Терминал F просуществовал только 7 лет и мало использовался. Теперь сносить? Что, B уже прям перегружен?

Какой В? D вы имеете в виду? D очень комфортно обслуживает сегодняшний пассажиропоток. Соответственно, немедленного расширения не требует.

F - действительно современный новый терминал, отдали бы тому же Ryanair. Это бы и стимулировало пассажиропоток. Организовать там низкозатратное обслуживание нетрудно - автоматизация и минимум клиентского персонала, ведь терминал - отдельная сущность, где вся инфраструктура своя, кроме ВПП.

Было бы желание, как говорится! Но его нет. Омелян только пиарится, что приведет Ryaniar, но ничего для этого не делает. Видимо, времени не хватает - все о ж/д дороге в родное село Бандеры думает, да рассказывает украинцам, куда им можно ездить, а куда - нельзя...
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:20

  Press center KBP написав:Будь ласка, зазначте у Вашій публікації, що зносу терміналів B та F у близькій перспективі не планується задля забезпечення читачів достовірною інформацією.

Для тех, кто не хочет перечитывать первоисточник:
Администрация аэропорта Борисполь не планирует сносить терминалы B и F в ближайшей перспективе. Эти объекты будут функционировать как минимум до 2030, а то и до 2045 года. В частности, терминал F будет задействован в обслуживании чартерных рейсов.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:00

Выходишь из аэропорта Европы, куда мы так якобы стремимся, и видишь первую полосу для такси, свободно переходишь на вторую полосу для частного транспорта, далее для городского транспорта полоса. Выходишь из Борисполя - полоса исключительно для своих и забОООр. Даже если тебя небыло в стране год, все становится понятно с первых шагов
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:24

Знесення поки що не буде

Знесення поки що не буде: в аеропорту Бориспіль роз'яснили майбутнє терміналів B і F

https://news.finance.ua/ua/news/-/41807 ... aliv-b-i-f
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Пчёлка
 
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