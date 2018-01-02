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Депутатам повернули 8 мільйонів
гривень за відрядження

Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:56

Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит "Українських новин".

Дивися повний текст Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:56

Чисто для общего развития, как оценивается экономический или иммеджевый эффект от данных коммандировок?
pobytt
 
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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