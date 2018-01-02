Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит "Українських новин".
Дивися повний текст Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 січ, 2018 17:56
Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядження.
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:56
Чисто для общего развития, как оценивается экономический или иммеджевый эффект от данных коммандировок?
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