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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:49

  moveton написав:
  nickvp написав:нічого дивного, гайки затискають досить сильно усюди
"Новий банківський закон Іспанії.

Якщо ви бажаєте зняти понад 3 000 євро готівкою, ви повинні повідомити Податкове агентство щонайменше за 24 години до зняття.

Ви також повинні вказати мету зняття коштів.

Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу до 150 000 євро."

Несколько замечаний:
1) Это пока больше похоже на фейк. Гугль нашёл только просьбу дать пруф на более официальный источник, чем украинский телеграм канал.
2) Испания - это не "усюди", а много лет известна даже в ЕС своей упоротостью по финмону и блокировками счетов на что попало. А вот про другие страны ЕС таких страстей, которые рассказывают про Испанию, слышать не доводилось.
3) Даже если это уже принятый закон, я всё же вижу некую разницу между известить (!) налоговую и только при снятии сравнительно большой суммы налички (таки да зачем бы столько налички за раз?) и запретить (!) безналичные (!) переводы в месяц по такому же порогу, на который можно наличкой снять с каждой карты в день без каких-то вопросов. И отдельная вишенка, что у нас это не закон (НБУ даже специально открещивается), а отсебятина банков.


  moveton написав:Попался на глаза ответ на эту утку от похоже, что грамотного в испанском законодательстве человека: https://t.me/eumoney/2336 Как и ожидалось, как в анекдоте: "Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три
рубля, не выиграл, а проиграл". Т.е. кроме суммы 3000 евро больше с действительностью ничего общего.


Що ж, приймаю провину за те, що опублікував цю "качку" не перевіривши. Але в маленьке виправдання скажу, що мені родич так і не зміг офіційно відправити гроші з Іспанії. В деяких випадках з них гроші знімалися і в банку казали, що це проблема приймаючої сторони і лише після довгих розборів гроші їм поверталися. Тому таке про Іспанію сприймається як норма
nickvp
 
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