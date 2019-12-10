|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:59
Миша-клиент написав:moveton
Смена клиент-ориентированного подхода, презумпции НЕвиновности на противоположную, чужим - закон!
Так ведь и закона нет, вот что особенно печально. Вместо четкого определения, которое можно соблюдать, можно доказывать и обжаловать -- "наш сотрудник так решил".
И есть большая разница с примером про иммиграционного офицера на границе в США, который может по собственному решению не впустить в страну. Если вы не гражданин, то та страна вам, в принципе-то, ничего не должна, и кому она предоставила право решать, это её внутреннее дело. В случае с финмониторингом речь о финансах, благополучии, иногда и о личной безопасности меня, полноценного гражданина. Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться. Ни у кого не должно быть такого права, кроме случаев, когда нарушаются права других граждан, а для этих случаев есть правоохранительные органы и суд, вот они что-то могут запрещать и ограничивать, в рамках закона, но остальные -- нет. На то она и свобода, вообще-то. Цивилизация вызрела, можно сказать, на этих принципах. По крайней мере там, где это соблюдалось, удалось достичь гораздо лучшего благосостояния, чем там, где вместо закона и права ограничениями занималась религия или КГБ. Почему весь мир снова молча скатывается в какую-то дыру, вот этого я понять решительно не могу.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 28 тра, 2025 18:15
M-Audio написав:
Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться
Да ладно. Пока деньги в банке, как раз банк и решает. И его внутреннее дело какому клерку это делегировать. Об этих условиях банк даже предупреждает в договоре, который каждый клиент подписывает. А "полноценный гражданин" пока ещё имеет не только право, но и возможность деньги банкам не давать и и даже обычно не такая уж проблема получить в банке статус рискованного клиента и сам банк тот договор разорвёт и выплатит деньги. Ну может с комисом в 30%. Какой конкретно закон при этом нарушается? Понимаю, что "полноценному гражданину" очень бы хотелось, чтобы банк перебрасывал деньги без вопросов и ограничений, но вот нет у него такого права в Украине да и думаю, что вообще страну с таким правом нужно сильно поискать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5573
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 29 тра, 2025 01:31
moveton написав: M-Audio написав:
Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться
Да ладно. Пока деньги в банке, как раз банк и решает
Какой конкретно закон при этом нарушается?
Якщо ваші гроші в банку, то це все одно ВАШІ гроші, а не гроші банка.
Тому не банкам вирішувати.
Банк надає вам послуги, а не розпоряджається вашими грошима.
Тому і вирішити він може тільки про відмову від надання послуг, повернувши вам гроші.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 тра, 2025 01:56
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
Какой конкретно закон при этом нарушается?
Якщо ваші гроші в банку, то це все одно ВАШІ гроші, а не гроші банка.
Тому не банкам вирішувати.
Банк надає вам послуги, а не розпоряджається вашими грошима.
Тому і вирішити він може тільки про відмову від надання послуг, повернувши вам гроші.
Так всё таки, какой закон? Какая статья в Кодексах или Конституции? Да, деньги клиента. Поэтому банку запрещено их тратить на своё усмотрение. Но вот принять эти деньги от кого-то, перевести эти деньги куда-то или выдать из клиенту в кассе - это уже услуга банка и банк их оказывает согласно договора с клиентом, а не так, как клиенту хочется. Клиенту не возбраняется поискать банк, который только и может, что разорвать договор, если ему такой банк нравится больше всех. Правда, вернуть деньги такой банк не сможет потому, что он и принимать деньги не будет
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5573
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:12
moveton написав:
Так всё таки, какой закон? Какая статья в Кодексах или Конституции?
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
...
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:15
M-Audio написав: moveton написав:
Так всё таки, какой закон? Какая статья в Кодексах или Конституции?
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
...
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
залишилося довести банку, шо це саме ваша власність, а не вкрадена у іншого і схована у банку
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:25
Amethyst написав:
залишилося довести банку, шо це саме ваша власність, а не вкрадена у іншого і схована у банку
це не функція банку. Якщо є підозра про вкрадені кошти, банк повинен надати інформацію до правоохоронних органів. Про це прямо написано в законі про фінмоніторинг, який банки самі ж і порушують. При цьому банки трактують все це на свій розсуд та вимагають якісь видумані документи, при чому в кожному банку свої.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:38
edgar_po написав: Amethyst написав:
залишилося довести банку, шо це саме ваша власність, а не вкрадена у іншого і схована у банку
це не функція банку. Якщо є підозра про вкрадені кошти, банк повинен надати інформацію до правоохоронних органів. Про це прямо написано в законі про фінмоніторинг, який банки самі ж і порушують. При цьому банки трактують все це на свій розсуд та вимагають якісь видумані документи, при чому в кожному банку свої.
так, згідно Закону ПВК/ФТ у банку є тільки 2 дні на прийняття рішення, але банка з'їжджає на якесь своє внутрішнє розслідування, на яке вже за їхнім ДКБО відводиться 30 діб. І навіть через суд щось довести банкстеру немає можливості
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:48
edgar_po написав: Amethyst написав:
залишилося довести банку, шо це саме ваша власність, а не вкрадена у іншого і схована у банку
це не функція банку. Якщо є підозра про вкрадені кошти, банк повинен надати інформацію до правоохоронних органів. Про це прямо написано в законі про фінмоніторинг, який банки самі ж і порушують. При цьому банки трактують все це на свій розсуд та вимагають якісь видумані документи, при чому в кожному банку свої.
То був сарказм, але найсумніше те, що порушувати конституцію вже дозволено не тільки органам влади, але й невідомим клеркам з приватних установ, причому обгрунтовувати це можна посиланнями на якісь документи, які не тільки ніякої юридичної сили не мають, але й не надаються для ознайомлення. Простіше кажучі -- суто власним бажанням того клерка.
І не ж не тільки банків стосується, це загальна тенденція.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4442
|967358
|
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
|
|33
|58345
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|6876
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|