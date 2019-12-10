Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22

moveton написав: Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу

и что сказать хотел не понятно.

Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.

А не должен был? Если цель - перевести некоторую сумму через банк, а оно вместо услуги блокирует перевод и счета, требует чего-то пояснить и каких-то документов, то не всё ли равно по сути, как оно внутри там называется?Ну даже не знаю, по-моему всё очень даже понятно. Суть в том, что как бы предусмотрительно и высоко клиент не подпрыгивал, ему всё равно с большой вероятностью сообщат, что подпрыгнул он не достаточно, и распоряжаться беспрепятственно собственными деньгами рылом не вышел. При том, что эти же люди, которые требуют безукоризненных документов и исчерпывающих объяснений, ничуть не смущаются, когда не могут отличить перевод на счёт физ.лица от перевода на счёт юр.лица, и сами же присылают документы, которые не относятся к данной ситуации. Стоило бы в такой ситуации поинтересоваться, а у этих ответственных лиц квалификация вообще позволяет оценить присылаемые им документы, если они свой собственный меморандум, на который всё время ссылаются, прочитать и понять не в состоянии? Только вопрос опять риторический, потому что система выстроена таким образом, что клиент не имеет права даже на мычание, и не может даже узнать ФИО сотрудника, который ограничивает его в пользовании своей собственностью.То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками".