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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22

  moveton написав:Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу
А не должен был? Если цель - перевести некоторую сумму через банк, а оно вместо услуги блокирует перевод и счета, требует чего-то пояснить и каких-то документов, то не всё ли равно по сути, как оно внутри там называется?
и что сказать хотел не понятно.
Ну даже не знаю, по-моему всё очень даже понятно. Суть в том, что как бы предусмотрительно и высоко клиент не подпрыгивал, ему всё равно с большой вероятностью сообщат, что подпрыгнул он не достаточно, и распоряжаться беспрепятственно собственными деньгами рылом не вышел. При том, что эти же люди, которые требуют безукоризненных документов и исчерпывающих объяснений, ничуть не смущаются, когда не могут отличить перевод на счёт физ.лица от перевода на счёт юр.лица, и сами же присылают документы, которые не относятся к данной ситуации. Стоило бы в такой ситуации поинтересоваться, а у этих ответственных лиц квалификация вообще позволяет оценить присылаемые им документы, если они свой собственный меморандум, на который всё время ссылаются, прочитать и понять не в состоянии? Только вопрос опять риторический, потому что система выстроена таким образом, что клиент не имеет права даже на мычание, и не может даже узнать ФИО сотрудника, который ограничивает его в пользовании своей собственностью.
Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.

То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками".
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