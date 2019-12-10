|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:22
moveton написав:
Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу
А не должен был? Если цель - перевести некоторую сумму через банк, а оно вместо услуги блокирует перевод и счета, требует чего-то пояснить и каких-то документов, то не всё ли равно по сути, как оно внутри там называется?
и что сказать хотел не понятно.
Ну даже не знаю, по-моему всё очень даже понятно. Суть в том, что как бы предусмотрительно и высоко клиент не подпрыгивал, ему всё равно с большой вероятностью сообщат, что подпрыгнул он не достаточно, и распоряжаться беспрепятственно собственными деньгами рылом не вышел. При том, что эти же люди, которые требуют безукоризненных документов и исчерпывающих объяснений, ничуть не смущаются, когда не могут отличить перевод на счёт физ.лица от перевода на счёт юр.лица, и сами же присылают документы, которые не относятся к данной ситуации. Стоило бы в такой ситуации поинтересоваться, а у этих ответственных лиц квалификация вообще позволяет оценить присылаемые им документы, если они свой собственный меморандум, на который всё время ссылаются, прочитать и понять не в состоянии? Только вопрос опять риторический, потому что система выстроена таким образом, что клиент не имеет права даже на мычание, и не может даже узнать ФИО сотрудника, который ограничивает его в пользовании своей собственностью.
Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.
То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками".
2
Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:20
M-Audio написав:
Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.
То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками".
Это я говорил к тому, что он у НП получил разрешение только на 300к, перевёл только сотку и на основе этого стал восхвалять, как там всё без проблем. А у других банков он захотел одобрямс на все 470к и одним платежом и ожидаемо всё стало качественно сложнее. Хотя остался бы он в границах 100-150к и оказалось бы, что и разрешений никаких получать не надо и другие банки не хуже НП. Ну или наоборот, рассказал бы, как ему НП одобрила перевод на 470к. Судя по отзывам - это mission impossible. Что с переводами на суммы от 400к одним пельменем всё становится интересно - это дело давно известное. Статьи типа "какой банк позволяет купить квартиру безналичным переводом" не первый год пишутся. При этом если можно сумму раскидать на несколько платежей хоть бы из одного банка, то всё становится качественно проще потому, что такие операции уже НБУ не требует финмонить каждую сразу. Вот я даже в страшном Сенсе где-то квартал назад разбил покупку больше 400к на несколько платежей (иначе и никак - в SSA ограничение в 150к на операцию). У меня даже мысли не было заранее такую элементарную вещь согласовывать. И правильно сделал: оно просто произошло. Да, в следующем месяце финмон полюбопытствовал с какой целью ты мил. чел. столько отправил и заработал ли ты до этого столько бабла. Пояснил, помахал справкой и доходах и все расстались удовлетворённые. А цели перевести таки была выполнена сразу. Вот и весь сикретный, хоть и очевидно вытекающий из закона о противодействии терроризму, способ. Понимаю, что в фильмах круто смотрится, когда чел приходит в магазин, набирает бриллиантов на миллионы долларов, выписывает чек и если денег на счету достаточно, то никто никаких вопросов не задаёт. Но то в фильмах.
Оно ж не только называется, но и отвечают за эти ограничения совсем разные разделы банка. Меморандум - это вообще не про финмон. Это больше технический ограничитель в процессинге. Такой же, как и все прочие лимиты карты. Если его пытаешься превысить, то процессинг выдаст ошибку, зато никаких документов не попросит. У финмона чаще наоборот: отправил, но потом может попросить рассказать поподробнее что это было и если неудовлетворительно пояснил, тогда банк с таким мутным клиентом расстаётся чтобы минимизировать вероятность наездов от НБУ потом. Да, при переводе участвуют оба компонента, но нужно понимать, что ими занимаются разные люди и таки нормально, если специалист по финмону ещё не в курсе что там программисты на сегодня по Меморандуму в процессинге накодили. Кстати, знание какого именно Меморандума чувак вымогал из девочек Сенса - это ещё большой вопрос. Он как-то очень обтекаемо выразился. Подозреваю, что своего понимания Меморандума, а не сенсосправки, которая в приложении до сих пор утверждает, что переводы на юриков в лимит входят.
Додано: Вів 29 лип, 2025 12:39
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
Чи стикалися з проблемою блокування рахунків? Поділіться, будь ласка, власним досвідом. Вдавалося вирішити питання і як?
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:06
Дякую за статтю по суті ))
По п.2 Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи...
Цей пункт стосується і ПВК/ФТ (тобто обмежень за п.3 вашої статті)
Справа в тому, що досудове слідство (до 90 дн) проводиться таємно, тобто клієнт, який підозрюється у шахрайстві ніяк (офіційно) не може дізнатися, що по ньому є ЄРДР... Банку просто повідомляється, а верніше сам банк просить відкрити ЄРДР по шахрайству від НЕВСТАНОВЛЕНИХ осіб...і потім додає до підозр ВСІХ, що йому заманеться!!
Після цього блокує рахунки на 3 міс!
Сьогодні достатньо розповсюджений тип шахрайства -- трикутник, коли шахрай пропонує оплатити товар/послугу не своєю карткою, а карткою третьої/сторонньої особи(3О), яка потім подає заяву у банк, що в неї вкрали гроші, бо ніяку послугу/товар вона НЕ отримала. Хоча б якимось захистом таких дій для клієнта, є ОТРИМАННЯ квитанції від переказу грошей від ЗО, бо це вже елемент якихось там договірних відносин.
по п.3 Сумнівні фінансові операції... згідно ПВК/ФТ
У мене тільки ОДНЕ питання.
Отих, хто придумав оцю галіматтю з роз'яснень: "...зазвичай проінструктовані та звертають увагу на такі моменти:"
-- їх перевіряли у психіатра?! Ну реально, вони адекватні?.. Я не пам'ятаю, але здається чи ПУМБ чи Райф цю добірку моментів опубліковав десь
Всі ці так звані "моменти" присутні в поведінці нормальної людини, яка має, захищає, зберігає і примножує СВОЇ (не чужі, не державні, не банкстера) гроші. І я серед цих людей
До речі, згідно вимог ПВК/ФТ блокування (не арешт) відбувається на 2 дні, а далі або п.2 або СБУ... Оті посилання у банкстерів на їх внутрішні розслідування згідно ДКБО до 30 дн. повинно іти БЕЗ додаткових блокувань і може бути оскаржено в суді.
Додано: Чет 31 лип, 2025 19:48
moveton написав: greenozon написав:
Намешал чувак
и что сказать хотел не понятно
"дайтє дєнєг!!!"
Додано: Пон 11 сер, 2025 08:16
Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?
1finanсier написав:
Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?
Скорее народ уже считает, что так и надо. Вон, в теме Привата спокойненько констатировали, что финмон не дал несчастную 1000 грн за квартиру родственнику заплатить и единственный вопрос, как оплатить другим способом:viewtopic.php?p=5880358#p5880358viewtopic.php?p=5880393#p5880393
(ответили, что норм, у всех часто так)
|
|
