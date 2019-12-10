Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:20

M-Audio написав: Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.

То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками". То, что вы знаете способ, это, конечно, хорошо. Хотя бы то, что такой способ есть. Но вообще-то это должно работать всегда, а не только когда бегаешь "между капельками".

M-Audio написав: moveton написав: Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу

Это я говорил к тому, что он у НП получил разрешение только на 300к, перевёл только сотку и на основе этого стал восхвалять, как там всё без проблем. А у других банков он захотел одобрямс на все 470к и одним платежом и ожидаемо всё стало качественно сложнее. Хотя остался бы он в границах 100-150к и оказалось бы, что и разрешений никаких получать не надо и другие банки не хуже НП. Ну или наоборот, рассказал бы, как ему НП одобрила перевод на 470к. Судя по отзывам - это mission impossible. Что с переводами на суммы от 400к одним пельменем всё становится интересно - это дело давно известное. Статьи типа "какой банк позволяет купить квартиру безналичным переводом" не первый год пишутся. При этом если можно сумму раскидать на несколько платежей хоть бы из одного банка, то всё становится качественно проще потому, что такие операции уже НБУ не требует финмонить каждую сразу. Вот я даже в страшном Сенсе где-то квартал назад разбил покупку больше 400к на несколько платежей (иначе и никак - в SSA ограничение в 150к на операцию). У меня даже мысли не было заранее такую элементарную вещь согласовывать. И правильно сделал: оно просто произошло. Да, в следующем месяце финмон полюбопытствовал с какой целью ты мил. чел. столько отправил и заработал ли ты до этого столько бабла. Пояснил, помахал справкой и доходах и все расстались удовлетворённые. А цели перевести таки была выполнена сразу. Вот и весь сикретный, хоть и очевидно вытекающий из закона о противодействии терроризму, способ. Понимаю, что в фильмах круто смотрится, когда чел приходит в магазин, набирает бриллиантов на миллионы долларов, выписывает чек и если денег на счету достаточно, то никто никаких вопросов не задаёт. Но то в фильмах.А не должен был? Если цель - перевести некоторую сумму через банк, а оно вместо услуги блокирует перевод и счета, требует чего-то пояснить и каких-то документов, то не всё ли равно по сути, как оно внутри там называется?[quote]Оно ж не только называется, но и отвечают за эти ограничения совсем разные разделы банка. Меморандум - это вообще не про финмон. Это больше технический ограничитель в процессинге. Такой же, как и все прочие лимиты карты. Если его пытаешься превысить, то процессинг выдаст ошибку, зато никаких документов не попросит. У финмона чаще наоборот: отправил, но потом может попросить рассказать поподробнее что это было и если неудовлетворительно пояснил, тогда банк с таким мутным клиентом расстаётся чтобы минимизировать вероятность наездов от НБУ потом. Да, при переводе участвуют оба компонента, но нужно понимать, что ими занимаются разные люди и таки нормально, если специалист по финмону ещё не в курсе что там программисты на сегодня по Меморандуму в процессинге накодили. Кстати, знание какого именно Меморандума чувак вымогал из девочек Сенса - это ещё большой вопрос. Он как-то очень обтекаемо выразился. Подозреваю, что своего понимания Меморандума, а не сенсосправки, которая в приложении до сих пор утверждает, что переводы на юриков в лимит входят.