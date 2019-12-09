Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:28

M-Audio написав: Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня. Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.

M-Audio написав: Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим. Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.

ФОП - это тоже физик. Оно УЖЕ работает. Сейчас занимает в пределах часа. Как ФОП с кучей счетов физика в разных банках и периодически открывающий новые говорю - напрягает минимально. И даже когда налоговая была менее автоматизированной и нужно было ждать её следующего рабочего дня, в общем было поскольку постольку. Замечал разве что во времена валютной карусели, когда регистрировался в куче банков и из за этого ожидания не мог сразу после подписания договора с банком уже открывать депозит. А если сайт прям настолько сомнительный, что нужно под него новую карту открывать, то лишнее время подумать перед оплатой - это даже правильноЭто из области сразу судить за изнасилование, раз аппарат имеется. Разговор идёт о небольшом приведении банковской деятельности к европейской. Насколько я знаю, в Европе банковскую тайну конкретных транзакций пока никто не отменял.