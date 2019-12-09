RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:13

  moveton написав:
  klug написав:Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав)

Я даже не вижу смысла это делать самому. Это условие для SEPA уже давно в СМИ обсосано и везде упоминали что будет только реестр наличия счетов без раскрытия финансовых операций. Т.е. всё, что поменяется - и физикам без ФОП будет при открытии нового счёта сообщаться, что нужно чуть подождать, пока этот счёт налоговая себе тоже зарегистрирует. Поэтому может что-то в финмоне и усилят и будут складывать, но пока для этого основы нет и не намечается.

Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.
Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.
M-Audio
 
Повідомлень: 3610
З нами з: 23.03.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:28

  M-Audio написав:Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.

ФОП - это тоже физик. Оно УЖЕ работает. Сейчас занимает в пределах часа. Как ФОП с кучей счетов физика в разных банках и периодически открывающий новые говорю - напрягает минимально. И даже когда налоговая была менее автоматизированной и нужно было ждать её следующего рабочего дня, в общем было поскольку постольку. Замечал разве что во времена валютной карусели, когда регистрировался в куче банков и из за этого ожидания не мог сразу после подписания договора с банком уже открывать депозит. А если сайт прям настолько сомнительный, что нужно под него новую карту открывать, то лишнее время подумать перед оплатой - это даже правильно 8)

  M-Audio написав:Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.

Это из области сразу судить за изнасилование, раз аппарат имеется. Разговор идёт о небольшом приведении банковской деятельности к европейской. Насколько я знаю, в Европе банковскую тайну конкретных транзакций пока никто не отменял.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 443, 444, 445
mustbe » Вів 29 сер, 2023 19:07
4442 1040695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 20:19
Visky
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
33 63911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 8384
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.