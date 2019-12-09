|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:13
moveton написав: klug написав:
Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав)
Я даже не вижу смысла это делать самому. Это условие для SEPA уже давно в СМИ обсосано и везде упоминали что будет только реестр наличия счетов без раскрытия финансовых операций. Т.е. всё, что поменяется - и физикам без ФОП будет при открытии нового счёта сообщаться, что нужно чуть подождать, пока этот счёт налоговая себе тоже зарегистрирует. Поэтому может что-то в финмоне и усилят и будут складывать, но пока для этого основы нет и не намечается.
Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.
Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:28
M-Audio написав:
Так вот же и ответ. У физиков не было, теперь будет. Если надо оперативно открыть временную карту для оплаты на сомнительном сайте - ждите условные 3 рабочих дня.
ФОП - это тоже физик. Оно УЖЕ работает. Сейчас занимает в пределах часа. Как ФОП с кучей счетов физика в разных банках и периодически открывающий новые говорю - напрягает минимально. И даже когда налоговая была менее автоматизированной и нужно было ждать её следующего рабочего дня, в общем было поскольку постольку. Замечал разве что во времена валютной карусели, когда регистрировался в куче банков и из за этого ожидания не мог сразу после подписания договора с банком уже открывать депозит. А если сайт прям настолько сомнительный, что нужно под него новую карту открывать, то лишнее время подумать перед оплатой - это даже правильно
M-Audio написав:
Кроме того, не сильно удивлюсь, если под эту марку начнут и данные по транзакциям собирать, а то что это за полумеры? А потом этот реестр ещё и сломают, и данные утекут в Москву для анализа и продажи по 200 баксов всем желающим.
Это из области сразу судить за изнасилование, раз аппарат имеется. Разговор идёт о небольшом приведении банковской деятельности к европейской. Насколько я знаю, в Европе банковскую тайну конкретных транзакций пока никто не отменял.
