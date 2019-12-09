RSS
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
  #
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:15

  Hotab написав: європейські банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:43

  flysoulfly написав:
  Hotab написав: європейські банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?

У мене Аліор так моніторить. Але там згідно загальноєвропейських правил , яких (напевно) мають всі дотримуватись .
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:57

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  Hotab написав: європейські банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?

У мене Аліор так моніторить. Але там згідно загальноєвропейських правил , яких (напевно) мають всі дотримуватись .
ааа...
Я подумав, що про якiсь укрсиби з кредобанками...
  #
