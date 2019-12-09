|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:15
Hotab написав: європейські
банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?
flysoulfly
- Повідомлень: 6046
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1943 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:43
flysoulfly написав: Hotab написав: європейські
банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?
У мене Аліор так моніторить. Але там згідно загальноєвропейських правил , яких (напевно) мають всі дотримуватись .
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18101
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:57
Hotab написав: flysoulfly написав: Hotab написав: європейські
банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів
це які саме ?
У мене Аліор так моніторить. Але там згідно загальноєвропейських правил , яких (напевно) мають всі дотримуватись .
ааа...
Я подумав, що про якiсь укрсиби з кредобанками...
flysoulfly
- Повідомлень: 6046
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1943 раз.
- Подякували: 330 раз.
