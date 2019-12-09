Додано: Нед 05 кві, 2026 17:02

klug написав: от з дропами я вже перестав розуміти мотодологію. Типу, НБУ знає, що у банку є якийсь дрібний акк, який є проміжною ланкою... Тим більше, таких акків тисячі...

klug написав: Ну і власне, більше навіть цікаво, банки щимлять простих клієнтів за те, що вони перекидають з одного свого рахунку не умовних 120к, а 130к чисто зі спортивного інтересу до статистики чи у НБУ є дієві механізми це побачити?

наскільки я розумію саму організацію процесу - дропи НБУ не цікаві в принципі. Дропів зазвичай щимить власне внутрішній фінмон так би мовити заодно, тим більше під критерії фінмону вони підпадають. Втім під час документальних перевірок НБУ може натрапляти і на недостатню увагу до дропів (виявити "недостатню увагу" до них на етапі безвиїзного нагляду достить складно але коли під час перевірки чіпляють когось конкретного а там ще й шлейф дропів тягнеться то це для фахівця НБУ як флеш рояль отримати на роздачі).Наводки звичайно можуть бути - але не на дропів, а на когось великого хто їх використовує, а так ІМХО конкретних дропів НБУ системно не пасе, а виявляє скоріш випадково так би мовити заодно з "великою рибою".Наразі наскільки мені відомо побачити без "виходу на місце" вказаний момент НБУ не може - ну немає в нього доступу до "опердня" всіх банків в режимі онлайн. А тим більше до аналітики з цього опердня за певний період (при виїзних перевірках інспектори НБУ такий доступ можуть отримувати). Тому все що стосується будь яких лімітів конкретного клієнта це виключно самодіяльність конкретного банку. Але НБУ своїми штрафами максимально "зацікавив" банки чморити клієнтів в цьому напрямі по максимуму. До того ж документальні перевірки щонайменше до війни НБУ в кожному банку проводив 1 раз на два роки. З початком повномасштабного був якийсь меморандум на перевірки але не певен що він все ще й досі діє. Тобто особливо розслаблятись банкам не можна - бо прийде "великий брат" і порве всіх за недотримання фінмону. Тому банки і "стараються" хто як може. І як наслідок - банкам простіше (і дешевше) розірвати відносини з клієнтом до якого можуть виникнути питання, чим доводити дотримання по ньому всіх процедур фінмону...