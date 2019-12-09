Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 кві, 2026 00:04
moveton написав: dr_bastm написав: Дюрі-бачі написав:
Заніс вчора свіжі документи, сьогодні вже все розблокували і навіть кредитний ліміт збільшили з 150 до 300 тис.
Це на одну картку 300 тисяч? Бо наче ж ліміт 200
Телепатирую, что имёлся в виду суммарный лимит по всем картам. Для Алки сейчас типично начально давать на Ред, АТБ, Выгоду по 150к. Потом его можно раскидать, например, как 200+200+50. Больше 200к на карту не назначить, это да.
З 16-го березня на сайті пише, що макс. ліміт тепер 400к на картку, не сходиться лише те, що повідомлення тут було дещо раніше.
WallNutPen написав:
Просто тему ви підняли досить велику там багато і факторів і взаємозв'язків, впливів та ще всякого різного мета якого максимально ускладнити життя як банкам так і клієнтам через фінмог, який на початках декларував боротьбу з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму а в підсумку зараз займається пошуком всілякого дріб'язку на кшталт дропів, мулів і т.п.
Якщо перша частина ще виглядала більш-менш зрозумілою, де НБУ заходить через якусь наперед відому їм фіз- чи юрособу, то от з дропами я вже перестав розуміти мотодологію. Типу, НБУ знає, що у банку є якийсь дрібний акк, який є проміжною ланкою... Тим більше, таких акків тисячі...
Ну і власне, більше навіть цікаво, банки щимлять простих клієнтів за те, що вони перекидають з одного свого рахунку не умовних 120к, а 130к чисто зі спортивного інтересу до статистики чи у НБУ є дієві механізми це побачити?
Додано: Нед 05 кві, 2026 17:02
наскільки я розумію саму організацію процесу - дропи НБУ не цікаві в принципі. Дропів зазвичай щимить власне внутрішній фінмон так би мовити заодно, тим більше під критерії фінмону вони підпадають. Втім під час документальних перевірок НБУ може натрапляти і на недостатню увагу до дропів (виявити "недостатню увагу" до них на етапі безвиїзного нагляду достить складно але коли під час перевірки чіпляють когось конкретного а там ще й шлейф дропів тягнеться то це для фахівця НБУ як флеш рояль отримати на роздачі).
Наводки звичайно можуть бути - але не на дропів, а на когось великого хто їх використовує, а так ІМХО конкретних дропів НБУ системно не пасе, а виявляє скоріш випадково так би мовити заодно з "великою рибою".
Наразі наскільки мені відомо побачити без "виходу на місце" вказаний момент НБУ не може - ну немає в нього доступу до "опердня" всіх банків в режимі онлайн. А тим більше до аналітики з цього опердня за певний період (при виїзних перевірках інспектори НБУ такий доступ можуть отримувати). Тому все що стосується будь яких лімітів конкретного клієнта це виключно самодіяльність конкретного банку. Але НБУ своїми штрафами максимально "зацікавив" банки чморити клієнтів в цьому напрямі по максимуму. До того ж документальні перевірки щонайменше до війни НБУ в кожному банку проводив 1 раз на два роки. З початком повномасштабного був якийсь меморандум на перевірки але не певен що він все ще й досі діє. Тобто особливо розслаблятись банкам не можна - бо прийде "великий брат" і порве всіх за недотримання фінмону. Тому банки і "стараються" хто як може. І як наслідок - банкам простіше (і дешевше) розірвати відносини з клієнтом до якого можуть виникнути питання, чим доводити дотримання по ньому всіх процедур фінмону...
Додано: Нед 05 кві, 2026 23:29
Подяка вам за відповідь.
А виділене - це прям ярість викликає. І ми цех дармоїдів ще й на наші податки утримуєм? На вила їх би взять.
От-от, хоч до оперативки НБУ доступу не має. А з впровадженням відкритого банкінгу або супутніх протоколів у майбутньомy
може і отримати...🤬
НБУ - на вила.
Хай виганяють. Перейдем повністю у готівку, хай чухають ріпку собі після цього. Заборонять готівку - перейдем на натуральне господарство. Благо, знання є.
