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Україна - третя в світі
за зростанням зарплат

Україна - третя в світі за зростанням зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 00:14

Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат

А что тут непонятного -готовятся к выборам.
Рисуют "перемогамыздобулы".
Самое грустное, что лохторат опять купится на эти финты и проголосует ЗА.
rjkz
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