А что тут непонятного -готовятся к выборам.
Рисуют "перемогамыздобулы".
Самое грустное, что лохторат опять купится на эти финты и проголосует ЗА.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 00:14
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
А что тут непонятного -готовятся к выборам.
Рисуют "перемогамыздобулы".
Самое грустное, что лохторат опять купится на эти финты и проголосует ЗА.
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