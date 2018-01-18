Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Чет 18 січ, 2018 23:38

swan forever написав: простите, но Вы или неуч, или идиот.

Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков.

КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки.

Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках. простите, но Вы или неуч, или идиот.Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков.КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки.Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках.

swan forever написав: Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо?

Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать. Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо?Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать.

Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистымиУ меня родственники с 20-летним стажем работы на рынке без наёмных сотрудников. Я знаю эту кухню изнутри. Оооочень тяжёлый труд. И опять же, НИ О КАКИХ СВЕРХПРИБЫЛЯХ речи не идёт. Обычная зарплата. Может чуть выше средней. Захотите купить канцтовары оптом со склада в Запорожье, могу подсказать где. Но, кому попало там не продадут, особенно, если узнают что покупаете для личного использования. Всё в районе анголенко