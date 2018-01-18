Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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umniy написав:Да какой аудит, нету аудитов, нету проверок. Всем всё по-барабану. Давно ваших родственников отдел аудита вызывал
Да, действительно всё забываю про наш бардак, а знания действующего законодательства иногда только мешает. Последний раз это было в 2000 году, буквально сразу после регистрации. Там начальница налоговой хотела зайти к жене в магазинчик что-то купить, а жена выбежала на минутку по бабским делам и закрыла магазин. Начальница уперлась в закрытую дверь, и это ее чрезвычайно расстроило, буквально через несколько минут прибежало три человека, опечатало магазинчик, забрали все документы в аудит и пересчитали весь товар. Цирк да и только. Надо признать взяток не тянули, но пришлось потратиться на кипу канцтоваров.
umniy написав:Да какой аудит, нету аудитов, нету проверок. Всем всё по-барабану. Давно ваших родственников отдел аудита вызывал
Да, действительно всё забываю про наш бардак, а знания действующего законодательства иногда только мешает. Последний раз это было в 2000 году, буквально сразу после регистрации. Там начальница налоговой хотела зайти к жене в магазинчик что-то купить, а жена выбежала на минутку по бабским делам и закрыла магазин. Начальница уперлась в закрытую дверь, и это ее чрезвычайно расстроило, буквально через несколько минут прибежало три человека, опечатало магазинчик, забрали все документы и пересчитали весь товар. Цирк да и только. Надо признать взяток не тянули, но пришлось потратиться на кипу канцтоваров.
Короче говоря, РРО+общая система спасут нашу страну. Если этого не случиться - мы застрянем в ж. надолго.
freeze написав:Законопроект 6757, я его отслеживаю еще с лета.
Не знаю, по поводу сумасшедших, но я бы лично ФОПов 10-15 вскрыл. В том числе и тот бутик. Кто-то должен вскрыть этот гнойник. Сейчас даже нету горячей линии, куда можно анонимно накатить телегу.
Накатайте телегу на Розетку,которая состоит на 99% из ФОПов И которая торгует "товаром, который находится в Польше" ТОЛЬКО передавая наличку в руки курьеру. Зайдите на их сайт, например в смартфоны, убедитесь
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 18 січ, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Законопроект 6757, я его отслеживаю еще с лета.
Не знаю, по поводу сумасшедших, но я бы лично ФОПов 10-15 вскрыл. В том числе и тот бутик. Кто-то должен вскрыть этот гнойник. Сейчас даже нету горячей линии, куда можно анонимно накатить телегу.
Накатайте телегу на Розетку,которая состоит на 99% из ФОПов
Накатаю, только куда?
Заказал в интернет магазине объектив. Приходит посылка, сопровождает её документ "Расходная накладная", где в поле ПОСТАВЩИК указан "ФОП" Вот так банально, три буквы "ФОП" и всё. Звоню, говорю, что так нельзя, что вы нарушаете закон - а мне в ответ "А кому вы пожалуетесь? И бросили трубку" Я лох?
swan forever написав:простите, это Вы весь товар на рынках так посчитали?
Нет, если писать про рынки, мне известно только про канцтовары и одежду.
простите, но Вы или неуч, или идиот. Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков. КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки. Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках. Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо? Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать.
swan forever написав:простите, но Вы или неуч, или идиот. Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков. КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки. Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках.
Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
swan forever написав:Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо? Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать.
У меня родственники с 20-летним стажем работы на рынке без наёмных сотрудников. Я знаю эту кухню изнутри. Оооочень тяжёлый труд. И опять же, НИ О КАКИХ СВЕРХПРИБЫЛЯХ речи не идёт. Обычная зарплата. Может чуть выше средней. Захотите купить канцтовары оптом со склада в Запорожье, могу подсказать где. Но, кому попало там не продадут, особенно, если узнают что покупаете для личного использования. Всё в районе анголенко
safonovstanislav написав:Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
А уявіть собі скільки потрібно продати цигарок щоб отримати 500 грн чистими.... Якщо з терміналом і всім іншим то на руки 1% від продажу =чистий прибуток Отже 500 грн чистими=50 000 грн виторгу=2000 пачок сигарет
Так що перш ніж емоційно реагувати - потрудіться тихенько порахувати - будете розумнішим виглядати.
safonovstanislav написав:Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
А уявіть собі скільки потрібно продати цигарок щоб отримати 500 грн чистими.... Якщо з терміналом і всім іншим то на руки 1% від продажу =чистий прибуток Отже 500 грн чистими=50 000 грн виторгу=2000 пачок сигарет
Так що перш ніж емоційно реагувати - потрудіться тихенько порахувати - будете розумнішим виглядати.
Ну так, сигареты, думаю, это товар больше для завлечения курильщиков к себе в магазин, а не для прибыли. Вот, нужно курильщику купить подсолнечное масло, он даже подсознательно уже пойдёт в знакомый родной магазин. Или имиджевый, например, в ночном клубе, чтоб людям более комфортно отдыхать
Кстати, не задумывались, как продают сигареты по терминалу крупные сети, вроде атб? Какой-то конкретный товар можно продать даже в минус, чтоб в итоге больше заработать. Те же египтяне так делают для туристов. Спрашиваешь цену товара, называют дешевле, чем везде. Человек понимает, что нашёл дешёвое место. А остальное ему за втридорого продают, т. к. человек уже сформировал образ дешёвого магазина