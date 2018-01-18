Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:56

umniy написав: Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо. Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.

Добрый вечер!Мне кажется, что текущая ситуация не устраивает абсолютно никого.Продавцы ровно также являются наполовину покупателями, а наполовину продавцами. Причем абсолютно в одинаковой мере. Продавец тратит ровно столько денег на покупки, сколько зарабатывает на продажах.Основная ошибка власти, что постоянно пытаются быть продвинуты решения, которые разъединяют общество. Причем абсолютно не продвигаются решения, которые консолидируют общество. Начинать надо не с того, что разъединяет языки, квоты, ущемление упрощенки, ущемление валютных кредитчиков, ущемление евро бл ях еров, тут бесконечно можно перечислять, а с того, что объединяет. Есть десяток направлений, где 99 процентов населения консолидированы. Это все не продвигается, или насильно тормозиться.Вот вы говорите, там рыночник какой-то обещал не проголосовать, так таких миллион с гаком, а вместе с семьями еще миллион.Сделана глобальная, концептуальная ошибка, потеряны четыре года. Сейчас будут выборы, еще пять будет потеряно, а там сколько той жизни.Начинать надо реформы не с бедных или средних, а с власти и выше средних. Во-первых, это гораздо проще, во-вторых, бедные просто возьмут власть, их сейчас больше.Вы действительно не воспринимаете, что навести порядок на 30 таможенных постах на сотни раз проще и дешевле и убрать серый и черный импорт, чем гоняться в виде десятков тысяч проверяющих за сотнями тысяч граждан, которые хотят уклониться от несправедливого на их взгляд решения или решений? Это тупиковый путь.Вот чуть выше Сorpocrator сказал тоже самое, что и я. И большая половина зашедших на эту ветку сказало ту же простую и очевидную мысль. Это же просто как в детском саду, обычные аксиомы политики и жизни. Тот же Саакашвили прежде чем ввести везде РРО, прежде чем ввести, обращаю внимание на слово прежде, посадил десять процентов проворовавшихся чиновников, сделал абсолютно прозрачную таможню, от слова АБСОЛЮТНО - ноль контрабанды, растаможка фуры пять минут иначе штраф таможеннику.