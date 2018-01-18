Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Суб 20 січ, 2018 17:16

umniy

Прикольний такий західноукраїнець звинувачуючий у не сплаті податків всіх західноукраїнців, і вважаючий що торгівля дизпаливом і цигарками на кордоні це все що ми можемо , з російською розкладкою клавіатури , зареєстрований три дні тому, але давно спостерігаючий за будівельником....



Чим менше таких троликів тут буде зявлятись-тим чістіша атмосфера буде не тільки на цих сторінках.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення