а с какого перепуга цены должны уменьшиться?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 15:49
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:19
Єй ти , умнік - я з Західної
І податків я плачу побільше ніж твої криси з шахт-копанок...
Так що кидай тут розбрат по териоріальному принципу розводити, поки не забинили навічно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:22
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:25
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Дякую, вважаю це компліментом бо не поціальщик.
Про злочинність не згоден - менше заборон=менше злочинів. Бо копи будуть ловити вбивць і злодюг, а не наркоторгівців і тих, хто не платить 20-40% податків замість 5...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:39
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Во-первых не "тыкайте", мы с вами гусей не пасли. Вежливее надо быть.
Во-вторых я сам с западной, поэтому знаю о чём и о ком пишу. И о том, как тут налоги платят прекрасно вижу и знаю. Особенно те, с солярой и цигарками.
А шахтёров не трогайте - страшный и достойный труд, или забыли, что в нашем с вами Червонограде тоже шахты есть, а? Умник.
Извините, а что такое "териоріальному принципу". Что-то не нашёл такого слова в словаре? Или может вы настолько "гідний", что даже орфографию не можете за собой проверить?
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:54
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Вы знаете, такому некультурному человеку в принципе отвечать не хочется.
Но дабы не было недоразумений от других участников я поясню: во-первых я не обижал жителей западной Украины,поскольку я один из них, а вот вы обидели Восточной - назвав их крысами.
Во-вторых своей реакцией вы ещё раз подтвердили моё наблюдение, вы самый настоящий хам с которым вести беседу - себя не уважать.
Всего доброго, шановний будівельник.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:16
umniy
Прикольний такий західноукраїнець звинувачуючий у не сплаті податків всіх західноукраїнців, і вважаючий що торгівля дизпаливом і цигарками на кордоні це все що ми можемо , з російською розкладкою клавіатури , зареєстрований три дні тому, але давно спостерігаючий за будівельником....
Чим менше таких троликів тут буде зявлятись-тим чістіша атмосфера буде не тільки на цих сторінках.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:38
Добрый вечер! Извините не ответил вам, отвлекся на одного "териориального" строителя.
Да, конечно, я полностью согласен, что не нужно выдумывать велосипед и брать товар только через импортера уже очищенный, не думаю, что у них очень большая накрутка.
С секондом я не знаю точно, но мне кажется его брокеры могут растаможить. А возможно он заходит как гуманитарка - не уверен.
Мы ещё с вами не расмотрели одну очень "жирную" прослойку ФОПов - это тех, кто сдаёт первые этажи под банки, аптеки, бутики и прочее. Там тоже картина маслом - достаточно посмотреть OLX - месячная аренда в центре достигает 10 000 - 30 000 долларов! А сидят на 2 гр. Как тут быть? Я опять голосую за "общую".
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