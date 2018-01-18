Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Вів 23 січ, 2018 00:39

Сибарит написав: Странно видеть сопротивление торговцев лишнему способу получения денег.

Надо брать пример: Странно видеть сопротивление торговцев лишнему способу получения денег.Надо брать пример: https://news.finance.ua/ru/news/-/41896 ... rtvovaniya

Проблема не в этом, а в идиотских штрафах, которые сопровождают у нас законопроекты.Сейчас штрафы иногда могут достигать анекдотических вершин.Как-то несколько месяцев назад читал как пример нашего законодательства.Правда дело было не с терминалами. Но пример показателен.Сельхозпредприятие по производству куриных яиц на востоке Украины, на едином налоге, есть такая спецгруппа для сельхозников. В 2015 году не доплатило 300 гривен налога. Но проводили сверки, все было нормально. Потом в 2017 году эти 300 гривен как-то всплыли, откуда всплыли непонятно, каждый Новый год бухгалтер ходила сверяться в налоговую.Получают в марте 2017 года письмо из налоговой, у вас долг числится в 300 грн с 2015 году, вы нарушили условия пребывания на едином налоге, на едином налоге не должно быть ни копейки задолженности два периода подряд, и по законодательству с 1 января 2016 года переведены на общую систему.Последствия под миллион гривен доначислений, штрафа и пени из-за пересчета схемы налогообложения, нарушения кассовой дисциплины, которая не обязательна при едином налоге, но строго контролируется с помощью идиотских штрафов, не использования РРО, которые после перевода им задним числом стала обязательным им задним числом..Тоже самое будет и с терминалами, будут носиться сумасшедшие какие-то, выискивать причину, искать блох и выписывать бредовые штрафы.