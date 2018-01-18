Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Министерство экономического развития и торговли Украины начало общественное обсуждение проекта Постановления КМУ «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)».
Это постановление - один из шагов в рамках политики правительства и Национального банка Украины относительно увеличения безналичных расчетов и приближения страны к европейским стандартам торгового и банковского обслуживания.
Она обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы.
Эта норма предусмотрена в Законе Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине".
Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное.
Одновременно, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но иметь возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров. Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.
Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.
Проблема не в этом, а в идиотских штрафах, которые сопровождают у нас законопроекты. Сейчас штрафы иногда могут достигать анекдотических вершин.
Как-то несколько месяцев назад читал как пример нашего законодательства. Правда дело было не с терминалами. Но пример показателен.
Сельхозпредприятие по производству куриных яиц на востоке Украины, на едином налоге, есть такая спецгруппа для сельхозников. В 2015 году не доплатило 300 гривен налога. Но проводили сверки, все было нормально. Потом в 2017 году эти 300 гривен как-то всплыли, откуда всплыли непонятно, каждый Новый год бухгалтер ходила сверяться в налоговую. Получают в марте 2017 года письмо из налоговой, у вас долг числится в 300 грн с 2015 году, вы нарушили условия пребывания на едином налоге, на едином налоге не должно быть ни копейки задолженности два периода подряд, и по законодательству с 1 января 2016 года переведены на общую систему. Последствия под миллион гривен доначислений, штрафа и пени из-за пересчета схемы налогообложения, нарушения кассовой дисциплины, которая не обязательна при едином налоге, но строго контролируется с помощью идиотских штрафов, не использования РРО, которые после перевода им задним числом стала обязательным им задним числом..
Тоже самое будет и с терминалами, будут носиться сумасшедшие какие-то, выискивать причину, искать блох и выписывать бредовые штрафы.
Всюдиносапхайчик написав:Значить наші пенсіонери й інші люди не такі й бідні.
Значит пенсионеры умнее многих скупердяев. И уважать надо не 5 бессмысленных копеек, а уважать надо пенсионеров. А то как в анекдоте - поднимите с грязного пола 5 копеек и ни в чем себе не отказывайте.